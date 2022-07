Apunten a l’activitat humana com a origen de l’incendi del Bages

Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, assegura que en els darrers dies no hi ha hagut cap tempesta seca a la zona que en pugui ser l’origen. “Estaria relacionat amb l’activitat humana, ja sigui un accident, una negligència o intencionat”, detalla, un fet que la investigació haurà de concretar. Alhora, Protecció Civil ha anunciat l’aixecament del confinament general anunciat ahir per l’incendi del Bages, tot i que es manté al nucli de Rocafort i a Les Brucades, municipis situats al flanc dret, que és el que més preocupa. Tot i això, adverteixen que cal restringir la mobilitat al màxim per facilitar les tasques als cossos operatius.

L’incendi que des d’ahir crema al Bages ja ha afectat 1.614,64 hectàree. D’aquestes, 343,40 són de l’Espai d’Interès Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; 1.364,67, forestals, 145,52, agrícoles i 102,43, de terreny urbà. El cap de Bombers, David Borrell, ha informat que l’impacte més important pel que fa als habitatges és a la urbanització de River Park, amb desenes de cases afectades, algunes de forma parcial i altres cremades completament. 375 efectius i 15 mitjans aeris treballen en l’extinció aquest dilluns al matí davant la previsió d’una dia “molt complicat”, sobretot quan les temperatures pugin i el vent torni a bufar.

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ha confirmat avui que prorrogaran uns dies més les restriccions per l’alt risc d’incendi davant l’onada de calor que va començar el divendres passat. Segons el cap de cartera, els municipis afectats per les mesures, al començament 275, i seran fins el proper dijous. S’espera que en els pròxims dies les temperatures disminueixin, però que revifin al cap de setmana.

Elena ha assenyalat que la situació és “extrema” i que el més “prudent” és mantenir les restriccions davant l’acumulació de calor i la sequera, encara que les temperatures puguin baixar una mica.

El flanc dret, el que més preocupa

El conseller també ha dit que el flanc esquerra de l’incendi al Bages és el que està més contingut, però no està perimtetrat. “Durant tota la nit s’ha treballat en el flanc dret, que és la part que toca el parc natural”, ha explicat el conseller de l’Interior en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons ell, es tracta d’una part “molt virulenta”.

Elena ha alertat del risc de rebrots i que han de treballar durant totes les hores del dia. “Hi estan mobilitzats tots els efectius disponibles”; ha dit el conseller, qui ha explicat que, de moment, no han demanat ajuda al govern espanyol. “Estan treballant en altres indrets de la Península”, ha assenyalat Elena.

Una imatge de les flames al flanc que toca del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Potencialitat de 6.000 hectàrees

El conseller també ha explicat que les 4 persones ferides per l’incendi del Bages “estan bé” i, de moment, no hi haurà més persones evacuades. “Les que ja ho estan, continuaran tot el dia d’avui”, ha explicat.

Pel que fa a les causes del foc, el titular d’Interior diu que encara no tenen els resultats de la investigació que està duent a terme els agents rurals. Tot i això, ha apuntat que és causa de la sequera i l’onada de calor. Elena ha explicat que avui sabrien quant tardarien en tenir controlat l’incendi, que té una potencialitat de 6.000 hectàrees, donada la proximitat al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.