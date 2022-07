Nou incendi al Bages mentre continua actiu el d’aquest diumenge

Segon incendi al Pont de Vilomara, al Bages. Els Bombers de la Generalitat estan treballant a hores d’ara en un nou incendi forestal al terme municipal del Pont de Vilomara. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 15:10 hores i el foc no té res a veure amb el d’aquest diumenge, que ja ha arrasat més de 1.600 hectàrees i continua actiu malgrat estar contingut. Aquest nou incendi ha començat a l’abocador del municipi i ja hi ha set mitjans aeris i quatre dotacions terrestres treballant-hi. Els Bombers estan molt preocupats per la “perillositat” d’aquests dos incendis simultanis al mateix lloc. El cos d’emergències treballa “amb contundència per evitar l’expansió de les flames”. Aquest nou foc té un potencial de 100 hectàrees.

El Servei Català del Trànsit ha tallat la circulació de la carretera C-16 entre Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages com a conseqüència d’aquest incendi. En sentit nord el trànsit d’aquesta carretera s’està desviant per la C-55, i en sentit sud s’ha d’utilitzar o bé la C-16c o la C-25.

Tercer incendi simultani a Àger

A banda, un tercer incendi simultani ha començat al municipi d’Àger, a la Noguera. Els Bombers han rebut l’avís a les 15:10 hores d’aquesta tarda. El foc ha començat a la zona dels Terradets, en una franja de vegetació que hi ha entre la via del tren i la paret d’escalada. Per ara l’incendi és més petit que els altres dos i per això hi treballen tres mitjans aeris i tres de terrestres.

Aquest tercer incendi simultani preocupa els Bombers perquè hi ha moltes dotacions destinades als dos focs del Pont de Vilomara i el cos d’emergències alerta de la “perillositat” de la situació. De fet, al principal incendi del Bages hi ha fins a 150 dotacions de Bombers i encara no s’ha pogut perimetrar el foc més de 24 hores després.