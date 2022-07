Carta demolidora dels bombers del Bages: “Volem aigua ja”

Els bombers del Parc de Bombers de Manresa, el més antic del país, han esclatat en una carta publicada per Nació Digital on denuncien els problemes que hi ha a les seves instal·lacions. Denuncien que no tenen les eines imprescindibles per poder fer la seva feina de forma segura. “Anem molt mancats d’un element totalment essencial per poder desenvolupar la nostra feina habitual, l’aigua”, denuncien en la carta, on recorden que aquest parc cobreix un volum de territori molt gran. “La xarxa d’hidrants que ens permet reomplir els camions d’aigua, no té pressió. I això no ve d’ara: ja fa quaranta anys que ens trobem amb aquest problema“, expliquen.

Això fa que els bombers del Parc de Bombers del Bages hagin d’esperar fins a una hora a que s’ompli un únic camió, el que dificulta molt la tasca d’extinció d’incendis, en especial els de grans dimensions com és el cas de l‘incendi del Pont de Vilomara. “Ni tres alcaldes diferents; ni quatre caps de la Regió d’Emergències Centre (REC) -on s’adscriu el Parc de Manresa-; ni un nombre difícil de recordar de consellers amb càrrecs de confiança i sous difícilment justificables ha estat capaç de resoldre-ho”, denuncien en la missiva.

S’aturen en boques d’incendi de Manresa perquè al Parc no hi ha aigua

Per això es veuen obligats a aturar-se a polígons industrials o boques d’incendi de la ciutat de Manresa per abastir-se d’aquest recurs tan “preuat” per fer la seva feina. Això, diuen, genera “petites molèsties a la circulació”, ja que cada vegada que tornen d’un servei amb els camions secs o mig buits han d’aturar-s’hi. Aquest Parc de Bombers lamenta que s’hagin hagut d’acostumar a treballar de forma precària. “No patim ni més ni menys mancances que els col·lectius de mestres o metges, però no per això volem seguir en silenci davant d’un problema, aparentment fàcil de resoldre, entre administracions que són incapaces de posar-se d’acord”, denuncien.

El cos recorda que hi va haver un projecte el 2007 valorat en 12 milions d’euros per tal de renovar les seves instal·lacions “obsoletes”. “Si tenim en compte el context econòmic actual, permeteu-nos que no siguem gaire optimistes de cara aquest suposat nou projecte”, lamenten. Per això es dirigeixen a Santi Lleonart (Cap de la REC), Marc Aloy, l’alcalde de Manresa i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per tal que resolguin aquesta problemàtica amb l’aigua. “Els bombers i bomberes del Parc de Manresa esperem no haver de recórrer a cap miracle. VOLEM AIGUA I LA VOLEM JA!”, conclouen la carta.