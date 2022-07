Controvèrsia als Bombers per un informe sobre l’accés de les dones al cos

Una nova polèmica ha fet revifar el debat sobre la possible discriminació en les proves d’accés als cossos de bombers. Si el passat maig eren les aspirants als Bombers de Barcelona les que alçaven la veu per denunciar que un canvi recent en les condicions les havia acabat perjudicant respecte als companys homes, ara són els sindicats amb representació als Bombers de la Generalitat els que denuncien trets “masclistes” i “retrògrads” d’un dels informes que ha presentat recentment el Departament d’Interior, on s’argumenta que no s’haurien d’introduir canvis substancials en les proves per accedir al cos.

El discutit informe es va presentar en el marc de la Comissió d’Igualtat que s’està duent a terme a la conselleria, en concret en el grup de treball de formació i accés de bomberes. El document el signen un formador i un instructor del mòdul formatiu del curs bàsic de treball en equip i formació física dels Bombers, que també actuen com a assessors de la direcció general del cos en matèria de convocatòries.

Anàlisi i conclusió

La conclusió principal de l’estudi és que no s’han de modificar les proves d’accés per fomentar la incorporació de més dones al cos. “Si l’argument és que hi ha poques dones perquè les proves físiques són difícils (per tant, se les discrimina), llavors hauríem de concloure també, que col·lectius com els asiàtics, indis o de raça negra, també estan discriminats, perquè n’hi ha molt pocs“, s’assenyala en l’estudi, que considera que si hi ha poques dones al cos és perquè ja d’entrada se’n presenten poques.

L’informe sí que reconeix, però, que s’haurien d’adequar els barems de la prova en la qual hi ha més diferències de resultat entre sexes: la cursa llançadora. En aquesta activitat concreta, els homes tenen gairebé un 10% més de probabilitats de superar la prova amb èxit que les dones.

Un camió de Bombers de la Generalitat

Retrògrad i ofensiu

En un comunicat conjunt signat pels delegats dels sindicats CATAC, CCOO, UGT, CSIF i la Intersindical als Bombers de la Generalitat, els representants denuncien el llenguatge i arguments utilitzats en l’informe i reclamen a la direcció general del cos que cessi immediatament els dos autors de l’estudi. “Es tracta d’un estudi sense cap criteri tècnic, amb referències a estudis anacrònics i obsolets, amb trets masclistes, retrògrad i denigrant, que utilitza un llenguatge ofensiu i que en cap cas pot representar els valors ni l’esperit que es vol transmetre a la societat des del cos en ple segle XXI i molt menys en un moment en el qual estem intentant fer avenços cap a aquesta tan anhelada igualtat”, remarquen els sindicats, que exigeixen l’obertura d’una investigació al respecte.

Informe descartat i millores

A preguntes d’El Món, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) assegura que el polèmic informe finalment no es va tenir en consideració, però no es pronuncia sobre el possible cessament dels autors. En aquest sentit, els responsables del cos de Bombers apunten que en el marc de la Comissió d’Igualtat s’han acordat una sèrie de propostes de modificació i millora en les proves d’accés que podrien introduir-se en la pròxima convocatòria, prevista per a mitjans de setembre.

Polèmica als Bombers de Barcelona

La polèmica discriminatòria denunciada el passat maig per un grup de dones aspirants a l’equip d’infermeria dels Bombers de Barcelona se centrava en una prova concreta que consisteix en l’arrossegament d’un maniquí en un circuit amb obstacles i en un temps determinat. Les afectades van demanar impugnar el procés perquè en el moment de realitzar l’activitat es van trobar amb un maniquí que pesava més dels 70 quilograms habituals. Amb aquesta dificultat afegida, només 8 de les 19 noies que es van presentar a les oposicions van aprovar la prova, un requisit indispensable per poder accedir al cos.