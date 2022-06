Un mail de la cúpula d’Interior afebleix l’acusació del cas Bombers

Nou gir en la instrucció del cas Bombers per les irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis. El canvi arriba arran de la incorporació a la causa d’un document intern que sostindria la tesi aportada fins ara pels investigats en les seves declaracions davant la instructora del jutjat número 14 de Barcelona. En concret, es tracta d’un mail intern, al qual ha tingut accés El Món, amb el que l’aleshores número dos del departament d’Interior, Elisabet Abad, ordena al director general de Prevenció i Extinció d’Incendis, Manel Pardo, que continuï treballant amb Iturri, l’empresa concessionària, malgrat la situació generada que va causar l’obertura d’una informació reservada.

El correu electrònic és del 13 de maig del 2021, i la informació reservada s’havia obert el 4 de maig. El mail demana a Pardo que “Iturri continuï prestant el servei en els termes estrictament necessaris i imprescindibles per garantir el funcionament del servei públic”. Fins que no hi hagi el nou contracte i per no haver de recórrer a instruments com el “reconeixement de crèdit”. En aquest correu, Elisabet Abad reconeix que el problema de la contractació és que “existeix una impossibilitat material d’executar el contracte, atesa la manca de crèdit, i que caldrà la resolució contractual”.

Un correu que apunta tres contractes més

Per altra banda, Abad també remet el correu electrònic al subdirector general tècnic, Antonio Ramos; al subdirector general d’Administració i Recursos Humans, Joan Navarro; a la subdirectora general de gestió econòmica i contractació i a l’advocat en cap de la Generalitat. A tots ells, la secretària general d’Interior alerta que caldrà emetre un “informe proposta” per a la resolució del contracte. Amb aquest tràmit superat, s’haurà de dictar una resolució d’extinció del contracte i donar trasllat a l’empresa concessionària com a tràmit d’audiència, posteriorment un informe jurídic i finalment una resolució definitiva, que podria ser objecte d’impugnació. És a dir, un tràmit llarguíssim.

D’aquí que Abad demana a Pardo que faci el favor de continuar treballant amb Iturri per garantir no només el servei, sinó la seguretat dels treballadors públics que operen amb aquests vehicles i de la resta d’usuaris de les vies públiques per on circulen. Ara bé, malgrat aquest permís, tot i les sospites d’irregularitats, la mà dreta del llavors conseller Miquel Sàmper esperona a “tramitar amb la màxima urgència els tres procediments oberts simplificats amb la finalitat de tenir la cobertura contractual necessària i legalment exigible”.

Per a les defenses, el mail d’Abad justifica la continuïtat dels treballs de manteniment amb Iturri tot i l’extinció contractual per poder seguint oferint el servei. Així mateix, admet implícitament la mal calculada dimensió pressupostària del contracte que defineix com la “manca de crèdit existent”. És a dir, el correu comunicaria als implicats en la gestió pressupostària que el contracte estava exhaurit pressupostàriament però que resoldre’l aniria per llarg i, per tant, havien de continuar treballant amb Iturri. A més, cal tenir present que en els tres procediments de nova contractació també s’hi havia permès la participació de l’empresa andalusa.

Només queda Delort per declarar

La instrucció del cas ja encara la recta final. Aquest dimarts a la tarda va ser el torn del penúltim investigat, el cap de Pressupostos i Gestió dels Bombers de la Generalitat, Martín H. En una llarga declaració, va negar haver comès cap il·legalitat en la facturació i administració dels vehicles. De fet, va aplicar la mateixa defensa que els anteriors declarants, que es van negar a respondre la representació lletrada del departament d’Interior i es va queixar de l’atestat de Mossos per manca de rigor.

En aquest sentit, retreuen que fins ara mai ningú no els havia preguntat per la gestió d’aquests contractes, ni per part la instrucció de la informació reservada, ni de l’assessoria jurídica d’Interior i ni dels Mossos d’Esquadra, dels quals asseguren que no van preguntar als funcionaris per aquestes suposades irregularitats abans de portar-les a fiscalia. Si ho haguessin fet, els haurien explicat que quan s’acabava la partida pressupostària de manteniment s’havien de fer reconeixements de deute per poder fer les reparacions en el moment però pagant-les més endavant. En aquest marc, critiquen especialment la investigació dels Mossos d’Esquadra.

Un camió i una avioneta dels Bombers de la Generalitat descarregant aigua sobre l’incendi de l’Ametlla de Mar del 18 de juliol de 2021 / ACN

El responsable de pressupostos va insistir en la seva declaració que alguns càrrecs i membres de l’assessoria jurídica que van posar en qüestió els contractes no en coneixien els detalls tècnics i alguns ho van reconèixer. Precisament, un dels punts polèmics va ser el famós 2% escrit a mà en un power point, que segons asseguren no corresponia a cap comissió, sinó a una despesa de gestió que s’havia incorporat en els plec de prescripcions contractuals. Precisament, Martín H. va criticar que tot i que espera que no hi hagi conseqüències penals, sí que “s’ha generat mal rotllo dins el cos”.

Ara només resta que declari Joan Delort, actual director del cos, que ni tan sols hi era quan es va destapar el cas. Les defenses esperen la seva declaració per demanar l’arxiu del cas.