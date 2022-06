La conversa que Delort va sentir casualment i que afebleix el cas Bombers

Un històric del departament d’Interior, Joan Delort, també ha passat pel jutjat com imputat pel cas Bombers, les irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles del cos. Aquest dimecres, l’actual director general de Prevenció i Extinció d’Incendis, ha declarat com imputat al jutjat número 14 de Barcelona. De fet, la imputació de Delort sempre ha tingut un punt d’estranyesa en el benentès que és a la causa perquè és l’actual director dels Bombers, perquè en el moment dels fets dirigia el telèfon d’emergències 112. Sia com sia, Delort ha explicat a la jutgessa que va sentir una conversa , de manera casual, de la número dos d’Interior, Elisabet Abad, a l’abril o maig de 2021 sobre el cas on es constatava la “pressa” que tenien per portar el cas a Fiscalia i Mossos d’Esquadra abans de l’entrada del nou Govern. Delort també ha constatat a la instructora que feia 20 anys que els contractes es feien amb la mateixa fórmula.

Fonts jurídiques han detallat que Delort ha insistit a la jutgessa que llevat d’un dels càrrecs imputats, tota la resta continuen als mateixos llocs de comandament. De fet, els ha valorat com a “grans professionals” de la matèria i fins i tot, ha referenciat que alguns dels investigats es trobava operatiu al front de la ràtzia d’incendis forestals declarats a Catalunya les darrerres setmanes. També ha assenyalat que es va assabentar per la premsa del famós document Power Point amb el 2% manuscrit.

Una conversa casual

Delort que va respondre a totes les parts i va aprofitar per descriure una conversa que va sentir a la seu del departament d’Interior. L’actual director dels Bombers va situar la conversa a l’abril o maig del 2021, als voltants del mail de Màxim del Valle que va despertar el cas. Precisament es trobava al gabinet d’Interior com a responsable d’emergències 112. La protagonista de la conversa era la secretària general d’Interior, Elisabet Abad, i un altre responsable del departament.

Abad insistia a enviar tota la documentació i la investigació interna (informació reservada) als Mossos d’Esquadra i Fiscalia abans que entrés el nou gabinet del nou conseller d’Interior. “Així no ens podran acusar d’haver fet res”, ha comentat Delort tot recordant els motius de la pressa. “Sense que ningú m’ho preguntés jo vaig entrar en la conversa i vaig posar sobre la taula que potser s’estaven precipitant”, ha afegit, segons les mateixes fonts Delort a la jutgessa. Tot just s’havia acabat la informació reservada de manera ràpida que apuntava només possibles irregularitats. Una opinió que, pel que es pot constatar, va tenir una influència absolutament nul·la.

Els mateixos contractes

Amb l’entrada del nou conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, així com la renovació dels comandaments de direcció política, Delort va assumir el cos de Bombers. Delort va revisar, seguint les noves directrius de la conselleria, els contractes de manteniment de vehicles i va constatar que “des de feia 20 anys eren sempre iguals”. A més, va remarcar que els plecs de clàusules de contractació passen per moltes mans, “els informa molta gent, i la darrera paraula la té intervenció i l’assessoria jurídica”. De fet, va advertir la modificació de 2019 dels plecs pel que fa als terminis de pagament és similar a la que tenien els contractes anteriors.

En aquest sentit, va recordar que Iturri ha hagut de continuar donant servei pel que disposa la llei sobre els serveis “essencials”, -més enllà d’una nova licitació que es va acabar per desistir- per contractes d’emergència i a través de reconeixement de deute. Com va passar en el moment de la informació reservada. “Si hagués vist alguna irregularitat l’hauria denunciada”, va insistir Delort a la jutgessa. En aquesta línia, ha volgut emfatitzar que desconeixia absolutament el Power-point explicatiu sobre les contractacions que va aixecar polseguera en portar un 2% manuscrit i feia sospitar comissions. “Me’n vaig assabentar per la premsa”, va al·legar Delort sense donar-hi cap mena d’importància. Per altra banda, Delort ha destacat que la majoria dels càrrecs directius investigats en la causa segueixen al mateix lloc de comandament. “Són bons professionals”, ha subratllat a la instructora.

