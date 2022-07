VÍDEOS i FOTOS | El desastre que ha causat el foc del Bages, ja estabilitzat

Els Bombers han donat per estabilitzat l’incendi del Pont de Vilomara, al Bages, a dos quarts de vuit d’aquest vespre. Això ha comportat el desconfinament dels veïns de la urbanització de les Brucardes i el nucli de Rocafort, que des d’ahir a les 14 del migdia estaven obligats a quedar-se a casa. Així, també es permetrà el retorn dels evacuats a les seves cases en cas que aquestes no s’hagin vist afectades per les flames. Els veïns que no tenen on tornar podran quedar-se a dormir als llocs que l’Ajuntament ha habilitat per acollir-los. Ara bé, com és el paisatge que ha deixat aquesta catàstrofe? Aquests vídeos i fotos demostren l’impacte de les flames al Pont de Vilomara, que aquest dilluns ha vist com es declarava un nou incendi independent al que va començar aquest diumenge però simultani al mateix municipi.

L’incendi ha afectat 1.750 hectàrees de terreny i ha estat molt complicat d’estabilitzar per les males condicions de la zona. Les altes temperatures i el vent que ha bufat tota la tarda ha complicat la tasca als Bombers, que en diverses compareixences davant la premsa han assegurat que venien hores “crítiques” per a controlar l’incendi. Finalment ho han pogut fer i això ha permès el desconfinament de les poblacions properes, que hauran d’aprendre a conviure amb el nou paisatge que ha deixat el foc.

Una carretera afectada pel foc del Bages / Quico Sallés

Aquest matí els Bombers han explicat que el foc no té origen natural, és a dir, no es va originar per les condicions climàtiques d’aquesta onada de calor. De fet, el cap de l’operatiu dels Bombers ha dit que no hi va haver cap tempesta seca -un terme utilitzat pel cos d’emergències- que propiciés aquest foc, pel que l’origen hauria estat humà.

Un home tira aigua al terra, d’on surt fum / Quico Sallés

Controls a les carreteres

A hores d’ara els Mossos i els Agents Rurals fan controls a la carretera d’accés perquè els Bombers puguin continuar amb les tasques d’extinció de l’incendi. S’espera que hi treballin durant tota la nit perquè el terreny és molt gran i volen evitar que revifi el foc amb nous focus.