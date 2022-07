Els Agents Rurals veuen intencionalitat en el foc del Pont de Vilomara

El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, ha explicat aquest dimarts que treballen amb la hipòtesi que l’incendi del Bages hagi estat intencionat. Torralba ha explicat que el foc es va iniciar dins del bosc, en una molt mala zona pel tipus de terreny, la forta pendent i la quantitat de bosc que hi ha. El cap dels Agents Rurals ha assenyalat que està fet amb “molt mala bava”. La hipòtesi amb què es treballa és que els incendis simultanis -el del Bages i el de Sant Vicenç de Castellet del 12 de juliol- els hagi provocat una mateixa persona, tot i que no s’ha confirmat encara perquè el cas està “judicialitzat”.

“Podem concloure que el lloc on es va fer foc tenia molt mala intenció“, ha explicat Torralba, que ha definit la zona com una “ximeneia” que va permetre que l’incendi avancés de forma ràpida. “Ens ha costat trobar l’inici i el dividim en dos punts propers entre si a un camí”, ha explicat el cap dels Agents Rurals. Aquest cos treballa conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i els Bombers per investigar l’origen del foc i sobretot qui és el piròman l’ha provocat, però no han pogut donar més informació a la premsa perquè està judicialitzat.

1.750 hectàrees d’infern

El foc del Bages va cremar en només un dia 1.750 hectàrees i els Bombers van haver d’esforçar-se de valent per aconseguir que estigués “estabilitzat”, tot i que a hores d’ara encara no s’ha aconseguit donar-lo per extingit. Com ha explicat el cap dels Agents Rurals, la zona era molt complicada, el que va permetre que s’expandís molt ràpid i acabés deixant més de 4.500 persones afectades. Moltes d’elles van marxar quan ja tenien “les flames als peus” i aquest matí, quan han tornat a casa, han vist que les seves cases estan completament calcinades pel foc, que va ser molt virulent especialment a tota la zona de l’urbanització River Park i el nucli urbà de Rocafort.