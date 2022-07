Extingit un incendi a una fàbrica de productes químics a Sant Celoni

Els Bombers ja han extingit un incendi que cremava en una fàbrica química de Sant Celoni aquest dimecres. L’avís s’ha enviat al voltant de les sis de la tarda i des de llavors 13 dotacions de bombers s’han traslladat al lloc dels fets per apagar les flames. Tot i que no ha estat un incendi ostentós, un dels principals problemes d’aquesta classe de focs és que es produeixen en plantes químiques, molt abundants a la població del Vallès Oriental i poden provocar fuites de productes nocius pels habitants del poble. Per aquest motiu i com a mesura preventiva l’empresa s’ha evacuat i Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del PLASEQCAT, que ha estat desactivada en el moment en el que s’ha declarat l’extinció de les flames.

Estem treballant amb 13 dotacions #bomberscat en l'extinció d'un incendi que s'ha produït a a l'interior d'una indústria situada a la C-35 km 58,8 a Sant Celoni (avís 17.42h). Ja hem pogut contenir les flames i el foc, que ha afectat una habitació elèctrica, està CONTROLAT. https://t.co/UGsjJ611dh — Bombers (@bomberscat) July 27, 2022

La fàbrica celonina Ranke Química ha patit un incendi aquest dimecres. Aquesta nau, està situada a gairebé 59 quilòmetres de la carretera C-35 i ha estat al voltant de les sis de la tarda quan els bombers han rebut l’avís de què s’hi havia originat un foc. Hi han enviat 13 dotacions de Bombers de la Generalitat i també s’hi han desplaçat Mossos d’Esquadra i, de manera preventiva, 3 vehicles del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Les flames s’han pogut contenir en unes hores i s’ha acabat deduint que l’incendi havia estat causat per un quadre elèctric en possible mal estat. Tot i la rapidesa dels bombers, la fàbrica ha estat desallotjada per precaució, ja que al treballar amb productes nocius i químics es podia convertir en un lloc molt perillós.

Els incendis en plantes químiques

No és la primera vegada que s’activa la fase d’alerta del PLASEQCAT als voltants de Sant Celoni a acusa d’una averia a alguna de les fàbriques del poble, que treballen sobretot amb materials químics. De fet, la mateixa localitat està dotada d’alarmes per fuita de productes nocius i la població fa diversos simulacres durant l’any per saber com actuar en cas d’averia. Tot i això, fonts properes a l’incendi han afirmat que aquesta vegada han estat només mesures preventives i que en cap cas s’han hagut de posar en marxa les sirenes, els dissolvents i altres substàncies químiques del la fàbrica no han estat afectades.