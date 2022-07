El Govern aprova ampliar la plantilla de Bombers amb 154 places de suport

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui l’ampliació del pressupost per a la plantilla del Departament d’Interior en 154 dotacions com a conseqüència de la incorporació a la plantilla fixa de la Generalitat del que fins ara eren funcions d’un programa temporal dels Bombers. El canvi es farà efectiu el 15 de desembre de 2022, quan finalitzin els contractes de l’actual programa temporal.

Aquest acord autoritza la incorporació de 154 dotacions amb la distribució següent: 45 dotacions de personal amb vincle laboral fix, 19 dotacions de personal amb vincle administratiu també per a tota la durada del programa i 90 dotacions més amb vincle laboral d’una durada de 3, 4 o 6 mesos per cada anualitat del programa.

Els Bombers enraonen al centre de Comandament on perfilen l’estratègia d’extinció i fan seguiment dels equips sobre el terreny al El pont de Vilomara/Quico Sallés

Diferents perfils professionals

Els perfils professionals incorporats amb funcions de suport al cos de Bombers en formen part auxiliars administratius, tècnics especialistes en manteniment d’helicòpters, tècnics especialistes operadors de control, oficials de primera en prevenció activa forestal, tècnics especialistes en so i imatge, tècnics especialistes adscrits al Grup d’Actuació Forestal i conductors de vehicles lleugers i pesants.

Segons la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquesta ampliació del cos de Bombers de la Generalitat serà “fonamental” per a la implantació del canvi de model forestal i la gestió operativa i tècnica en situacions d’emergències de risc climàtic i per a la realització i execució de totes les accions i tasques de caràcter tècnic i operatiu que garanteixin l’aplicació del Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per al període 2017-2022.

Temporada d’incendis

Tot plegat arribar després d’una temporada d’incendis en la qual segueixen actius els foscs del Bages i d’Àger. Tot i això, els dos es donen per estabilitzats. Mentre que el primer ha cremat unes 1.700 hectàrees, el segon ho ha fet unes 50.