El Govern suspèn acampades i altres activitats de lleure pel risc d’incendi

El Govern decreta mesures extraordinàries davant l’onada de calor que pateix Catalunya. Entre les mesures esmentades hi ha el tancament d’alguns massissos catalans, així com les restriccions en activitats a l’aire lliure, és a dir acampades o senderisme. En aquest dos últims àmbits quedarà prohibit fer les activitats en els terrenys restringits mentre duri l’onada de calor, tal com ha comentat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Aquestes iniciatives afectaran a 20 comarques i uns 275 municipis.

Aquest dijous, el departament d’Interior ha activat el pla protecció civil Procicat i el pla d’emergència contra incendis Infocat. En aquest sentit, s’han restringit moltes de les activitats de lleure exterior a bona part de les comarques de Catalunya, sobretot a l’interior, ja que és on les temperatures són cada vegada més altes. En primera instància queden tancats diferents massissos per fer senderisme, i s’augmentarà la presència policial en aquests indrets per assegurar que no passi ningú. També s’ha anunciat que es prohibeixen les acampades a la muntanya i les activitats al bosc que quedin lluny de nuclis urbans. “Són mesures extraordinàries, però estem vivint moments extraordinaris que les demanen”, ha dit Elena.

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, durant el ple del Parlament / Jordi Borràs

Pel que fa a l’activitat agrícola, quedarà prohibida de 12 del migdia a 6 de la tarda amb algunes excepcions. En aquest sentit doncs, tampoc es podrà treballar la terra ni fer servir maquinària pesada durant aquestes hores, ja que augmenten les possibilitats de que hi hagi un incendi. A més, també es limitarà el transport per bosc i es prohibiran les activitats de motor també a zones boscoses. “Sabem que les mesures no són senzilles, però són per la seguretat de tots”, ha recordat el cap del departament d’Interior.

La seguretat de les persones davant l’onada de calor

Elena també ha recordat que és necessari tenir en compte les persones vulnerables i cal tenir-les molt més controlades. En aquest aspecte ha assegurat que és molt necessari hidratar-se i no passar molta estona al sol, buscar llocs frescos i ajudar a totes aquelles persones que no poden protegir-se per si soles i necessiten dependre d’algú. “Cal anar a buscar les persones més vulnerables, controlar-les i moure’ns nosaltres si necessiten alguna cosa”, ha explicat el departament.