El Govern vol rellançar el Diplocat amb el nom de Catalunya Internacional

El Govern té la intenció de rellançar el Diplocat amb el nou nom de Catalunya Internacional. Així ho han publicat diversos mitjans com La Vanguardia i ho recollit l’Agència Catalana de Notícies. Segons aquest diari la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, l’objectiu de Catalunya Internacional és reordenar les funcions del consorci i fer que creixi. D’aquesta manera podria acollir totes les entitats público-privades que tinguin una agenda internacional i ajudar-les a estendre’s. “Vull que se sumin els centres d’investigació, les entitats d’àmbit cultural i esportiu, de la gastronomia i l’alimentació, i tots aquells actors econòmics que tinguin una agenda internacional”, ha dit Alsina en declaracions a La Vanguardia.

Caldrà que es ratifiqui durant el pròxim trimestre

Alsina i el Govern van abordar aquest rellançament del Diplocat sota una nova marca en una reunió amb tots els consellers aquesta última setmana. Ara bé, la decisió haurà de ser ratificada durant el pròxim trimestre. Aquest rellançament també implicara un canvi d’estatuts de Catalunya Internacional. Segons Alsina fins ara el Diplocat ha fet funcions “molt obertes i poc acotades”, el que ha de canviar per aconseguir un bon funcionament. La intenció de la consellera d’Acció Exterior pretén ara “reordenar-les” perquè no hi hagi duplicitats entre el que fa el seu departament i el consorci i l’administració pugui ser més eficient.

Un altre dels motius per rellançar el Diplocat però ara amb el nom de Catalunya Internacional és deixar enrere el moment en el qual se li va aplicar l’article 155 i la persecució del Tribunal de Comptes per l’acció del Diplocat durant el Procés. El Tribunal de Comptes persegueix encara 34 ex alts càrrecs de la Generalitat per als quals el Govern ha preparat uns avals per cobrir els 5,4 milions d’euros que se’ls demanen a través de l’Institut Català de Finances.