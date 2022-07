Alsina veu en el referèndum d’Escòcia una oportunitat per a Catalunya

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha fet una crida aquest dijous a “aprofitar totes les tendències i oportunitats internacionals que es posen sobre la taula per defensar els interessos de Catalunya i dels catalans per decidir el seu futur lliurement”, inclòs el referèndum que planteja fer el govern escocès a l’octubre del 2023.

Interpel·lada en el ple del Parlament pel diputat de Junts Francesc de Dalmases, Alsina ha destacat que la data prevista per al referèndum serà un moment clau per al futur d’Escòcia, però també d’Europa i el món, i ha expressat en nom del Govern el seu respecte per la majoria del parlament escocès i per les “credencials democràtiques del Regne Unit”, informa Europa Press.

Alsina creu que el referèndum escocès no s’aturarà amb repressió policial

La consellera ha manifestat que hi ha molts interrogants sobre el referèndum: “El que tinc clar és que en aquest cas no veurem policies ferint la societat civil i la població, no rebentaran col·legis electorals i ningú dissoldrà el govern escocès ni el seu parlament, ni el Consell d’Europa haurà d’emetre recomanacions”. Alsina ha fet referència també als coneguts com a Acords d’Abraham signats el 2020 entre Unió dels Emirats Àrabs i Israel, que canvia tendències, “pot ajudar a facilitar la solució del conflicte entre Israel i Palestina i que Palestina pugui tenir un Estat viable, i obre un ventall d?oportunitats inimaginables”.

La consellera ha destacat que Catalunya vol ser present i connectar amb aquestes noves oportunitats a la regió, i ha avançat que viatjarà a la zona després de l’estiu per fer un “viatge de prospectiva institucional”. Sobre la guerra a Ucraïna, ha dit que a Catalunya les seves conseqüències se sumen a la “crisi crònica d’infrafinançament i dèficit fiscal”, sense que es podria invertir més a Catalunya, millorar la seva xarxa de protecció social i ser veritablement solidaris amb Ucraïna i altres conflictes, segons ella.