Alsina fustiga des del Govern el diàleg amb Madrid: “Operació distracció”

La reunió que la setmana passada van mantenir la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños, a Madrid, va despertar el malestar a JxCat. Els juntaires van denunciar que no havien disposat de la informació sobre la trobada abans que s’anunciés públicament dimarts després de la reunió del consell executiu. El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, va expressar el seu rebuig, i després també es va queixar el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró. Les declaracions de Puigneró les va replicar la secretària general d’ERC, Marta Rovira.

Aquest dissabte qui llença les crítiques és la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, qui, des de dins del Govern carrega contra la reunió de la setmana passada i també contra la taula de diàleg. En una entrevista amb l’agència ACN, Alsina acusa el president espanyol, Pedro Sánchez, de reactivar el diàleg amb el Govern per “distreure” de les “pressions internacionals”.

Alsina considera que Sánchez fa servir la taula de diàleg com a “màrqueting polític”

A més a més, Alsina alerta que la trobada entre Bolaños i Vilagrà que ha servit per pactar la trobada Sánchez-Aragonès, “no és coincidència”, sinó “una operació de distracció” per la “pressió” que ha rebut el govern espanyol des del Consell d’Europa amb el seguiment de les recomanacions pel cas de l’1-O. La comissió d’assumptes jurídics i drets humans d’aquesta organització va fer dues votacions aquesta setmana relatives a un informe crític amb l’1-O elaborat per Boris Cilevics, però no van prosperar. L’informe de Cilevics critica que es mantinguin les ordres de detenció contra diversos polítics catalans residents a l’estranger i que s’estiguin “qüestionant” els indults als líders independentistes.

Bolaños rep Vilagrà a la seu del ministeri de la Presidència a Madrid / EP

La consellera acusa Sánchez de fer servir la taula de diàleg com a “màrqueting polític”, sobretot quan hi ha “pressions internacionals”. La consellera d’Acció Exterior recorda que fa un any Sánchez va anunciar els indults coincidint amb el toc d’alerta de l’Assemblea del Consell d’Europa per la ‘causa del procés’. Segons ella, el president espanyol ara també recorre a les reunions bilaterals la mateixa setmana que des d’aquesta organització internacional es fa un seguiment de les recomanacions fetes a Espanya.

Alsina creu que la cimera de l’OTAN no servirà per tapar el conflicte amb Catalunya

En l’entrevista, Alsina també opina sobre la cimera de l’OTAN i es mostra tranquil·la amb la celebració a Madrid de la trobada perquè afirma que la comunitat internacional ja sap les “problemàtiques” de l’afer català: “No veig amb preocupació que això ho tapi”.

Pel que fa a les relacions del seu departament amb el govern espanyol, la consellera diu que manté una relació “burocràtica” amb el ministeri d’Exteriors que lidera José Manual Albares i que, tal com va decidir el Govern, no tenen “converses polítiques” fins que s’esclareixi el ‘Catalangate’, sense que això afecti la “gestió del dia a dia”, puntualitza.

Alsina defensa l’expansió de delegacions catalanes a l’exterior

Alsina reivindica el “creixement substantiu” enguany de les delegacions del Govern a l’Àfrica i l’Àsia, que seguirà el 2023. Així, avança que l’any que ve “el creixement es produirà a la conca Mediterrània i també a l’Àsia”. Així mateix, la consellera ressalta que el Govern és rebut “a nivell nacional i regional” i que s’han reprès els contactes d’alt nivell a les institucions de la Unió Europea. “En cap cas m’he trobat amb una porta tancada”, subratlla Alsina, assegurant que al ministeri d’Albares es posen “nerviosos” quan el departament d’Acció Exterior fa “la feina ben feta”.

D’altra banda, la consellera d’Acció Exterior ha culpat el president espanyol del fracàs de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern per “tacticismes electorals”. “Té por d’uns mals resultats a l’Aragó després de la derrota a Andalusia”, conclou Alsina, que ha vist amb “preocupació i frustració que s’anteposin interessos electorals a la possibilitat de tenir una candidatura olímpica catalana” el 2030.

Alsina treballa en l’auditoria interna de JxCat sobre l’acord de Govern amb ERC

Segons Alsina, la relació del seu departament amb la resta de conselleries és de “normalitat”. “Treballem plegats per moure les agendes internacionals”, explica Alsina, que està coordinant, juntament amb el portaveu de Junts, Josep Rius, l’auditoria interna del partit sobre l’acord de Govern amb ERC. El document es “socialitzarà” amb l’executiva “en les pròximes setmanes”, avança sense revelar quin és el balanç ara per ara.