Alsina censura Rufián per sumar-se a una campanya de la “caverna mediàtica”

La polèmica per les declaracions del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, sobre els presumptes contactes de l’entorn de Carles Puigdemont amb el Kremlin ha arribat al Parlament. La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha aprofitat una interpel·lació de Cs sobre l’assumpte per llançar una crítica a Rufián. “És intolerable que representants de l’independentisme se sumin a aquesta campanya de la caverna mediàtica, responent a la pregunta intencionada d’un periodista condemnat per coaccions, això no és acceptable”, ha remarcat la consellera. Les crítiques a Rufián han anat acompanyades per aplaudiments dels diputats de JxCat. Alsina ha afegit que “s’equivoquen els mitjans de comunicació i oportunistes portaveus intentant desprestigiar la figura del president Puigdemont”.

La consellera ha recordat que les informacions procedeixen d’informes de la Guàrdia Civil i que “tothom sap com es fan i tothom dóna per fet que es filtrin miraculosament”. Alsina també ha al·ludit a l’informe que es va citar en un article del The New York Tiems i ha recordat que el mateix Josep Borrell va admetre que aquell informe no l’havia fet el centre d’intel·ligència europeu i que no sabia qui l’havia pogut fer. Alsina ha acusat Cs de ser “el braç institucional de la caverna mediàtica” i “altaveu de la claveguera de l’Estat” per utilitzar aquest informe.

Alsina també ha lamentat les “comparacions indecents” que ha fet en el passat el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, com per exemple relacionant les escoles catalanes “amb Ermua i el terrorisme o el catalanisme amb el nazisme”. “Vostès no tenen cap credibilitat”, ha defensat Alsina, acusant la formació taronja de sumar-se a una “operació mediàtica madrilenya”.

Com ja ha fet en altres ocasions, Alsina ha defensat Puigdemont i els seus principis a favor de la democràcia i els drets humans. “Desconec si Rússia ha volgut usar Catalunya en el passat per perjudicar Europa; el Govern no està interessat en aquest tipus d’operacions ni en el passat, ni en el present ni en el futur”. “No busquem cap tipus de relació amb ningú de l’entorn del Kremlin, quan va començar la guerra vam trencar relacions amb el cònsol general de Rússia a Catalunya perquè no es poden normalitzar les relacions amb el règim de Putin”, ha agregat.

Carrizosa ha replicat que el Parlament Europeu ha aprovat fer una investigació sobre les relacions de l’independentisme amb el govern rus i ha preguntat a Alsina si creu que també és part de la caverna mediàtica. El diputat de Cs també ha fet referència a una entrevista de Josep Lluís Alay al 324 on, segons ha dit, confirmava que els viatges que va fer van ser per obtenir suport a la independència de Catalunya.