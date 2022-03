Rufián retreu a Junts que munti “un Vietnam” cada vegada que els critica

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha retret a Junts que munti “un Vietnam” cada vegada que se’ls critica i ha insistit a desmarcar el seu partit dels contactes de l’entorn del president a l’exili, Carles Puigdemont, amb dirigents pròxims al Kremlin. La setmana passada Rufián va obrir un nou conflicte amb Junts per les seves declaracions sobre les connexions russes del moviment independentista i va acusar el partit de jugar a ser “James Bond”.

Rufián, que es va disculpar per les formes que va fer servir, ha insistit que l’objectiu d’ERC és deixar molt clar que el partit no té res a veure amb “un tema tan greu” com mantenir “contactes amb un règim assassí que bombardeja” Ucraïna i per això va voler desmarcar-se amb “contundència” de les informacions que apunten a reunions de l’entorn de Puigdemont amb alts càrrecs russos.

“Hi ha un patró que es repeteix i és que Junts pot parlar d’ERC, és el normal, però si nosaltres responem és un Vietnam”, ha dit. Malgrat tot, Rufián ha tret ferro a la polèmica i ha afirmat que Catalunya “és molt més que una discussió entre Junts i ERC”. El portaveu dels republicans a Madrid ha respost així a les crítiques de la diputada de Junts, Míriam Nogueras, que ha tornat a reclamar a Rufián que rectifiqui les seves polèmiques declaracions i es disculpi de veritat.

ERC tanca files

Des del primer moment, ERC ha evitat censurar les paraules de Rufián i han optat per tancar files amb el diputat. La secretària general del partit, Marta Rovira, ha criticat aquest dimarts els contactes de Junts amb el Kremlin i ha defensat les declaracions de Rufián. “No són un debat estèril”, ha dit. Rovira ha assegurat que el vincle entre l’independentisme i Rússia “fa un mal absolut i mina la reputació” del moviment. Dilluns va ser Joan Tardà qui va agraïr la “rotunditat” de Rufián perquè Oriol Junqueras “no havia actuat amb suficient contundència”.