Tardà defensa Rufián: “Junqueras no havia estat suficientment contundent”

L’exdiputat d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha defensat les paraules de Gabriel Rufián sobre les suposades connexions de l’entorn de Carles Puigdemont amb el Kremlin i li ha agraït la “rotunditat” amb la qual va parlar. En una entrevista al programa Cafè d’Idees de la La2 i Ràdio4, Tardà ha afirmat que Rufián va “reblar el clau” perquè el líder d’ERC, Oriol Junqueras, “no havia actuat amb suficient contundència” per desmarcar el partit dels contactes de l’independentisme amb l’entorn del president rus, Vladímir Putin.

Tardà considera necessari que els republicans es demarquin de tot allò del qual no són responsables i ha instat ERC a allunyar-se de “segons quins comportaments que no tenen cap sentit”. Encara que Junqueras ja va dir que el partit no tenia res a veure amb les presumptes reunions de l’entorn de Puigdemont amb alts càrrecs russos, Tardà ha considerat que calia fer-ho amb la “rotunditat” de Rufián, que va obrir una crisi amb Junts per dir que són “senyorets pensant que eren James Bond”.

Tot i que Rufián es va disculpar per les formes, el portaveu d’ERC al Congrés va reiterar que el fons del missatge era correcte i que l’independentisme no es pot permetre que se’l relacioni amb països no democràtics. Per la seva banda, Junts ha demanat la compareixença de Rufián al Parlament perquè doni explicacions sobre les seves paraules.

No trencar amb Sánchez

L’exdiputat d’ERC també ha avisat que seria un “erros immens” deixar de buscar acords amb el govern espanyol i que cal pressionar perquè la taula de diàleg doni resultats malgrat els entrebancs constants. Tardà ha retret que el president espanyol, Pedro Sánchez, no s’atreveixi a fer el primer pas perquè sap que haurà de “pagar penyora”. També ha alertat que el govern espanyol només vol convertir la taula de diàleg en una “comissió bilateral prèmium” i els ha criticat que intentin col·locar qualsevol qüestió –com la llengua– com a tema per parlar a la mesa en lloc de fer-ho a la comissió bilateral corresponent.

Tardà també ha qualificat de “bestiesa immensa” les declaracions de l’eurodiputada Clara Ponsatí, que va assegurar que la independència de Catalunya és prou important per valer la vida d’una persona.