Ponsatí creu que la independència de Catalunya val la vida d’una persona

L’eurodiputada i exconsellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha assegurat que la independència de Catalunya és prou important per valer la vida d’una persona, tot i que s’ha desmarcat de l’ús de la violència com a via per aconseguir-la. En una entrevista al programa Cafè d’Idees de Ràdio4 o La2 recollida per l’ACN, Ponsatí ha criticat que després de l’1-O el Govern assegurés que no havia anat més enllà davant l’amenaça que podria haver-hi morts.

Segons l’exconsellera, això suposa dir que “no es farà mai” i ha recordat que morir per una causa “no és una situació estranya” al llarg de la història. Ponsatí ha recordat que els ucraïnesos han sortit “al carrer amb les mans buides” per defensar el seu país, una actitud que considera “respectable i admirable”, tot i que ha assegurat que la situació que es viu a Ucraïna no és comparable amb el que passa a Catalunya.

Sacrificis per la causa

Ponsatí ha insistit que totes les grans causes han exigit grans sacrificis i que “tothom ha de saber què està disposat a sacrificar”. Preguntada si ella estaria disposada a morir per la independència de Catalunya, l’eurodiputada ha dit que “evidentment ho intentaria evitar per tots els mitjans”, tot i que és una situació habitual en molts conflictes. L’exconsellera ha reconegut que no coneix cap dirigent independentista que accepti o admeti que la independència és prou important per a valer la vida d’una persona i ha afirmat que és una pregunta que s’hauria de fer tothom.

Segons ha explicat, després del referèndum de l’1-O i en plena efervescència del Procés, molts amics i coneguts haurien respost afirmativament la pregunta. També ha denunciat que la repressió violenta de l’1-O per part de la policia espanyola podria haver causat morts. Respecte a la taula de diàleg, Ponsatí ha denunciat que no existeix, que és un “objecte imaginari”, i que el conflicte català “està tancat” a les carpetes de l’Estat espanyol i la Unió Europea.