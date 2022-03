La Moncloa diu que les relacions amb Catalunya “ja estan normalitzades”

La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha assegurat que les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol “ja estan normalitzades”. Ho ha dit com a resposta al president del Govern, Pere Aragonès, que prèviament ha dit que haver assistit a la conferència de presidents és “una excepció” per la situació d’Ucraïna i la necessitat d’arribar a acords per tenir més finançament per acollir refugiats.

En roda de premsa posterior a la conferència de presidents que s’ha celebrat aquest diumenge a La Palma, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que ja es pot parlar de “normalitat” entre els dos executius malgrat que és la primera vegada que Aragonès ha assistit a aquesta trobada. De fet, Aragonès no hi anava a anar, però finalment l’esclat de la guerra d’Ucraïna l’ha fet anar a La Palma per coordinar amb la resta d’administracions l’arribada de refugiats d’aquest país. A Catalunya ja s’ha acollit 5.000 refugiats i s’espera que siguin molts més en les pròximes setmanes.

Aragonès planta el rei

El president Aragonès ha plantat el rei en la foto de família que s’ha fet a l’entrada de la reunió i també en l’homenatge que es va fer aquest dissabte a l’illa de La Palma després de l’erupció del volcà. Aragonès, per tant, ha rebutjat establir una relació de normalitat amb el govern espanyol i sempre que ha tingut ocasió ha reiterat que la seva assistència es tracta d’una “excepció” per les circumstàncies.

Tot i així, Rodríguez ha agraït a Aragonès la seva actitud durant la trobada i ha insistit que el govern espanyol sent que les relacions “ja estan normalitzades” i s’ha deixat enrere l’escenari en què ambdues administracions “es donaven l’esquena”.

Aragonès, per la seva banda, ha valorat els acords assolits com “insuficients” malgrat que s’hagi posat per escrit un finançament extraordinari per fer front a la crisi humanitària que ha començat la guerra d’Ucraïna.

García-Page interpreta la presència d’Aragonès

El president de Castella- La Manxa no s’ha pres bé l’absència d’Aragonès en la trobada amb el rei espanyol abans d’entrar a la sessió de treball. Emiliano García-Page ha celebrat que Aragonès hagi assistit a la conferència, però ha lamentat que hagi arribat tard “a propòsit” per no fer-se una foto amb Felip VI. “No ha arribat tard, ha arribat quan ha volgut”, s’ha queixat després de la reunió. Page considera “una falta de respecte” que no hagi saludat al monarca espanyol perquè “no seria president si el decret no li firma el rei”.

Tanmateix, per al baró socialista el més important és que és “la primera vegada” que hi eren “tots”. Per a Page, és molt important que un president d’ERC hagi donat suport “a l’acord unànime de condemna a la invasió d’Ucraïna”. Per a ell, això vol dir “donar suport a la integritat territorial d’Ucraïna i un rebuig a l’intent de Putin que algunes regions d’Ucraïna s’autodeterminin”, ha ressenyat.