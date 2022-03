Sánchez avança que s’ha començat el procés contra Putin per crims de guerra

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat als presidents autonòmics que la Unió Europea ha començat els tràmits perquè el president rus, Vladímir Putin, sigui jutjat als tribunals internacionals per crims de guerra durant la invasió d’Ucraïna. Un dels crims de guerra que se li podrien imputar és el bombardeig a un hospital de maternitat a Mariúpol. Per ara, han filtrat fonts del govern espanyol, s’està preparant la documentació que cal per començar el procediment davant de la Cort Penal Internacional.

Durant la Conferència de Presidents que s’està desenvolupant ara mateix, i a la qual hi ha assistit Pere Aragonès tot i que no tenia previst fer-ho, Sánchez ha demanat “unitat” davant un conflicte que preveu llarg -tot i que ha celebrat la intervenció de la Xina- i que podria “cronificar-se”. Aquesta és una qüestió que preocupa el ministeri de Defensa espanyol i el president de l’executiu, que ha demanat el suport dels presidents de les comunitats per fer front al “xantatge” de Putin, que ja esta afectant l’economia.

Aragonès hi assisteix per abordar la guerra d’Ucraïna

Sánchez ha convocat els presidents de les comunitats per abordar la crisi d’Ucraïna i pactar com fer front a la crisi econòmica que se’n derivarà. De fet, aquest és el motiu que ha portat Aragonès a La Palma, ja que abans de l’esclat de la guerra ja havia expressat la seva negativa a anar “per la foto”. No ha assistit, però, a la trobada amb el rei ni a la foto de família, sinó que s’ha dirigit directament a la reunió D’aquesta reunió hauria de sortir un acord sobre com abordar l’acollida de refugiats ucraïnesos que ja estan arribant en massa a l’estat espanyol. De fet, Catalunya ja n’ha acollit 5.000 i alguns punts per recollir suport humanitari estan col·lapsats.

A més, Sánchez ha demanat als presidents “col·laboració” per intercanviar informació sobre els oligarques russos i poder-los aplicar les sancions que la Unió Europea ha establert per ofegar l’economia russa.