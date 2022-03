Sánchez reclama reformar el mercat elèctric per no ser “hostatges” de Putin

L’estratosfèric preu de la llum torna a estar al centre del debat públic, el que ha fet reaccionar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha promès activar “tots els mitjans de l’Estat” per abaratir la factura. Sánchez ha assegurat que vol evitar que els espanyols siguin “hostatges” del “xantatge energètic” de Putin. Ho ha dit entrevistat per Radio Televisió Canària des de La Palma, on ha assistit a la conferència de presidents autonòmics d’aquest cap de setmana.

Sánchez ha parlat de l’escalada de preus de l’energia i l’ha vinculat directament a la dependència del gas de Rússia. Per arreglar-ho, ha insistit que cal “reformar el mercat energètic” i “desvincular” el cost de l’electricitat del preu del gas. Aquesta és la proposta que defensa l’estat espanyol davant de la Unió Europea des de fa mesos. Aquest divendres, Brussel·les es va obrir a regular el mercat elèctric després de l’auge de preus que ha aguditzat la invasió russa d’Ucraïna.

“Espanya té una oportunitat per convertir-se en un pilar essencial de la Unió Europea” proveint-la d’energia, ha reivindicat. Per aconseguir-ho, però, ha assegurat que caldrà “resiliència” i “autonomia energètica” per no dependre de països que “posen en qüestió” la seguretat a Europa.

Passa la pilota a la Unió Europea

Sobre com reduir l’impacte del preu de l’energia a la factura del consumidor, Sánchez li ha passat la pilota a la Unió Europea, ja que ha insistit que la resposta ha de ser “a escala europea”. El president espanyol creu que la reforma passa per “tallar de soca-rel i de forma radical aquest contagi” entre el preu del gas i el de l’electricitat. Només un 5% de l’energia que s’utilitza per produir la llum a l’estat espanyol és gas. Des de fa mesos, el gas s’ha convertit en un problema de geopolítica per la seva escassetat i pel xantatge de Rússia, que diverses vegades ha amenaçat de tancar l’aixeta del gas cap a Europa.