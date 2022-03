Brussel·les vol regular el preu del gas i l’electricitat

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen ha explicat aquest divendres que la comissió es planteja regular el preu del gas i l’electricitat el pròxim mes. Segons ha dit la presidenta, aquestes mesures serien extraordinàries i adients davant la situació que està vivint Europa en veure’s augmentat el preu d’aquestes matèries. De fet, regular el sector i desvincular els preus del gas i l’electricitat podrien suposar una solució a curt termini.

Von der Leyen ha presentat les propostes de l’executiu alemanys a la roda de premsa posterior a la cimera informal a Versalles, França. Ella matixa ha assegurat que tot el continent està vivint “moments excepcionals” i que per tant, els governs en conjunt han de trobar la manera de contorlar la situació pels seus conciutadans. La idea de desvincular els preus del gas i de l’electricitat passen per intentar buscar un preu que s’ajusti a la butxaca de tots els països i que els preus no es vegin afectats per l’inflació. Von der Leyen també ha anunciat que al maig presentaran propostes per “optimitzar el disseny del mercat elèctric”, és a dir, prevenir que aquests augments no siguin tan alts en un futur.

Pel que fa a l’opinió del govern espanyol sobre l’iniciativa de la presidenta, Pedro Sánchez, president de l’Estat, ha explicat que el país tirarà endavant la proposta el pròxim mes, encara que no hi hagi un acord entre tots els líders de la Comissió Europea. D’aquesta manera, Sánchez ha advertit als altres presidents de que davant aquesta situació de risc, la regulació que proposa von der Leyen es podria convertir en una solució per tots els països que conformen la Unió Europea. En el cas d’altres mandataris dels diferents països de la Comissió encara no han donat la seva opinió, però sembla que entrarà en debat en la pròxima reunió de l’executiu europeu.