Aragonès veu “insuficients” els acords de la conferència de presidents

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat aquesta tarda els “compromisos mínims” i “insuficients” assolits a la conferència de presidents que s’ha celebrat aquest diumenge a La Palma. Aragonès ha assegurat que Catalunya ha sortit de la reunió “havent assolit els objectius de compromís polític” i ha reiterat que la seva presència a la conferència de presidents és “excepcional” per la situació d’Ucraïna. Tot i així, ha reiterat que “hi ha marge de millora i de concreció”.

En una compareixença posterior a la trobada, el president ha explicat que el document aprovat a la sessió de treball “respecta les competències de la Generalitat” en matèria d’acollida. A més, ha avançat que hi haurà finançament addicional per atendre els refugiats que ja han arribat i els que ho faran més endavant a Catalunya.

Aragonès durant una compareixença davant dels mitjans de comunicació / Govern

Aragonès ha reiterat que la Generalitat només es va plantejar la seva participació a la trobada per poder coordinar bé l’acollida dels refugiats ucraïnesos amb la resta d’administracions i fer-ho amb un finançament “adient”. “Hem de dur a terme una operació d’acollida de refugiats on Catalunya serà protagonista i Catalunya necessita el finançament adequat”, ha explicat abans d’afegir que aquest diumenge “s’ha arrencat el compromís, que fins avui no hi havia estat, per escrit, que es farà el finançament”.

Les 20 propostes de Catalunya

Aquest finançament era una de les 20 propostes que el Govern de la Generalitat ha portat a la reunió per fer front a les conseqüències de la guerra. Els tres eixos en què s’han vehiculat aquestes propostes han estat l’acollida de refugiats, l’emergència climàtica i les conseqüències econòmiques de la guerra. Segons ha explicat Aragonès, “hi ha compromís per impulsar mesures en matèria fiscal de reducció dels costos de l’energia”.

A la trobada també s’ha assolit un compromís perquè del proper Consell Europeu del 24 i 25 de març en surtin mesures per desvincular el preu del gas del de l’energia elèctrica. Una de les exigències d’Aragonès ha estat recuperar el gasoducte que ha d’unir Catalunya amb França.