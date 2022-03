Ucraïna denuncia el bombardeig d’una mesquita amb 80 persones dins

Les autoritats ucraïneses han alçat la veu de nou per denunciar el bombardeig d’una mesquita a Mariúpol on s’hi refugiaven vuitanta persones. Per ara no se sap quantes víctimes mortals hi ha en aquesta ciutat, que fa deu dies que està assetjada per tropes russes i on s’està vivint un veritable drama humanitari. Mariúpol està desconnectada de la resta del món perquè es van destruir els accessos d’entrada i sortida per intentar evitar que les forces russes prenguessin el control de la ciutat, el que complica que hi arribi menjar i béns essencials com medicaments i roba.

La mesquita bombardejada és la del sultà Solimán el Magnífic, que ha rebut l’impacte, almenys, d’un projectil segons les autoritats ucraïneses. Entre les persones que s’hi refugiaven hi havia ciutadans turcs, segons ha confirmat l’ambaixada d’Ucraïna a Turquia en el seu compte de Twitter.

Mariúpol és un dels grans fronts de guerra -amb perdó de Kíiv– per la qual cosa és l’escenari de l’obertura de correctors humanitaris perquè els ciutadans ucraïnesos puguin fugir. Principalment fugen cap a Polònia, que aquest dissabte ha confirmat que ha rebut un milió sis-centes mil ucraïnesos des del començament de la invasió ja fa pràcticament dues setmanes. Els primers dos intents d’evacuació van fracassar perquè les tropes russes no van respectar l’alto al foc acordat en la segona cimera entre Rússia i Ucraïna i l’operació de sortida va haver de cancel·lar-se.

Rússia controla la part oriental de Mariúpol i s’apropa a Kíiv

Aquest dissabte l’Estat Major de les Forces Armades d’Ucraïna ha confirmat que Rússia controla tota la part oriental de Mariúpol. “Els principals esforços dels ocupants es concentren en la presa de les ciutats de Mariúpol i Severodonetsk. L’enemic ha capturat els afores orientals de Mariúpol”, ha explicat l’exèrcit ucraïnés en un comunicat oficial publicat aquest dissabte a Facebook. El text afegeix que “les forces ocupants s’han trobat amb una forta resistència en la zona operativa de Donetsk i han perdut capacitat ofensiva”.

En paral·lel, les tropes russes es concentren a les afores de Kíiv, a només vint-i-cinc quilòmetres, a l’espera de poder fer l’atac final i fer-se amb el control de la capital del país.