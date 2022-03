JxCat registra la petició de compareixença de Rufián al Parlament

El grup parlamentari de JxCat ha registrat aquest dimecres al Parlament de Catalunya la petició de compareixença del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha anunciat aquest pas a través d’una piulada a Twitter, adjuntant una imatge amb la còpia de la petició, que reclama la presència de Rufián a la cambra catalana “per informar sobre les acusacions i les difamacions que vinculen l’independentisme amb Rússia“. JxCat vol que la compareixença es faci a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI).

Vint-i-quatre hores després d’unes declaracions inacceptables i d’un silenci inacceptable, registrem la petició de compareixença de Gabriel Rufián al @parlamentcat. pic.twitter.com/dIMphjrxOg — Albert Batet Canadell🎗 (@albertbatet) March 16, 2022

El registre de la petició s’ha fet 24 hores després que JxCat reclamés a ERC una rectificació urgent de les declaracions de Rufián que vinculen el president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu entorn amb personatges russos, alguns suposadament vinculats al Kremlin. JxCat també vol que compareguin al Parlament Puigdemont, el seu col·laborador Josep Lluís Alay, i l’advocat Gonzalo Boye, tots tres esquitxats per les filtracions del cas Volhov, tal i com ja ha publicat El Món.

Alay es defensa

Precisament, Alay ha fet declaracions aquest dimarts per criticar les manifestacions de Rufián, i per desmentir que els contactes que va tenir en el marc de tres viatges entre 2019 i 2020 a Moscou fossin per demanar ajuda financera pel procés al Kremlin. Les declaracions que Rufián va fer dimarts en aquest sentit han generat una tempesta política. JxCat ha demanat la rectificació urgent i la desautorització del portaveu republicà al Congrés, petició que ERC no ha respost encara. De fet, de moment s’ha evitat censurar les paraules de Rufián i s’ha defensat l’allunyament de règims com el de Vladímir Putin.

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha defugit aquest dimecres per la seva banda explicar quines intencions té el partit si ERC no dona resposta a les demandes pel que fa a les declaracions de Rufián. Des de JxCat també s’ha insinuat que les declaracions són una cortina de fum per tapar la vaga de docents, mentre que d’altres acusen el partit de Puigdemont d’aprofitar la polèmica per ocultar la investigació contra Laura Borràs pel cas de l’ILC, que els junters consideren també una acusació falsa.