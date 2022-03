JxCat defuig dir què farà si ERC no desautoritza Rufián

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha insistit aquest dimecres en la necessitat d’una “rectificació urgent” de les declaracions de Gabriel Rufián sobre les suposades connexions de Carles Puigdemont i el seu entorn, però ha defugit avançar què pensa fer la formació si els republicans es neguen a fer-ho. En una entrevista a Els Matins a Catalunya Ràdio, Rius ha reiterat que el seu partit troba que les paraules del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats “són molt greus, d’extrema gravetat, impròpies, lamentables i deshonestes” i, en conseqüència, s’ha demanat que es faci una rectificació i es desautoritzin. De moment, ERC ha evitat censurar Rufián i ha reafirmat el seu compromís de teixir relacions internacionals amb democràcies occidentals.

Rius ha afirmat desconèixer les raons per les quals Rufián ha fet aquestes declaracions i que se li hauria de preguntar a ell si responen “al seu context personal de futur” que el situa com a possible candidat d’ERC a Santa Coloma de Gramenet a les pròximes eleccions municipals. El portaveu d’ERC ha insistit en què és “d’una extrema gravetat” que “un dirigent d’ERC” doni peu a vincular l’independentisme “de forma indigna” amb Rússia en un moment en què en el context internacional hi ha una condemna per la invasió d’Ucraïna.

Des de JxCat es neguen els vincles amb el Kremlin per participar en campanyes de desestabilització de la UE. “El que és públic i notori —ha afegit Rius— és que d’ençà que el president Puigdemont és a l’exili ha començat una tasca inesgotable per internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya; ho ha fet per parlar del procés independentista, no per buscar reconeixements”. El portaveu de JxCat ha afirmat que no li consta que Puigdemont “s’hagi reunit amb cap dirigent o exdirigent o representant de la Federació Russa”.

Voluntat de “desacreditar”

Pel portaveu de JxCat, existeix “una voluntat de desacreditar i atacar el moviment independentista; això ve de lluny, amb informacions que vénen de les cloaques de l’Estat”. Rius ha recordat a més que algunes dades provenien d’un informe “que no existia”. Pensant en possibles motivacions de Rufián, Rius ha especulat sobre la possibilitat de voler trencar la coalició entre ERC i JxCat: “No sé si això és el que voldria Rufián per justificar un tripartit amb suport parlamentari del PSC”.

Rius ha assegurat que JxCat representa la “garantia independentista” de l’actual Govern. En cas que ERC no faci cas de les demandes de JxCat, el partit de Puigdemont avança que ho analitzaran, però Rius ha dit que “encara no estem en aquest escenari” perquè ho van demanar ahir. “La rectificació està justificada i esperem que es rectifiqui”, ha agregat Rius, tenint en compte el ressò que ha tingut la polèmica tant entre membres de JxCat i persones rellevants del moviment independentista.

Josep Lluís Alay, cap de l’oficina del president a l’exili, Carles Puigdemont / Jordi Borràs

JxCat ha demanat la compareixença de Puigdemont, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye al Parlament per donar totes les explicacions necessàries sobre la polèmica. “Són informacions que mereixen ser desmentides amb tota rotunditat en el marc de la Comissió d’Afers Institucionals”, ha dit Rius. També s’espera que Rufián accepti donar explicacions sobre les seves declaracions a la cambra catalana.

Els contactes de l’independentisme amb Rússia estan sent investigats en el marc d’una comissió del Parlament Europeu, segons la qual el Kremlin tenia intenció de captar elits europees per facilitar els plans de desestabilització de la UE. Rius ha remarcat avui que sobre els contactes que es van fer amb persones russes Alay n’ha donat “les explicacions oportunes” i que fins i tot figuren en memòries públiques de l’Oficina del President Puigdemont.