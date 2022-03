Rufián descarta deixar el Congrés: “S’equivoca qui digui que marxo”

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha assegurat que no té cap intenció de deixar de ser diputat “passi el que passi”, ha dit amb relació a la possibilitat que els republicans el presentin com a cap de llista per Santa Coloma de Gramenet a les eleccions municipals del 2023. “No marxaré d’aquí”, ha repetit en roda de premsa. “S’equivoca enormement qui digui que marxo”.

Aquest cap de setmana, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va confirmar que la direcció del partit estava valorant la possibilitat d’involucrar Rufián en la campanya de les pròximes municipals a Santa Coloma, un moviment que s’interpreta en marc de l’aposta dels republicans per continuar penetrant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per disputar-li el vot al PSC en els seus feus tradicionals.

Vilalta va avisar que no hi ha “cap decisió presa” i que serà la militància del municipi qui tindrà l’última paraula. “La decisió s’ha de prendre pas a pas”, va dir. Sigui com sigui, Rufián pot compaginar la candidatura a les municipals amb la seva activitat al Congrés, però el diputat ha insistit que la seva feina a Madrid “té continuïtat i recorregut” i que vol “estar-hi per veure-ho i ajudar”.

Respecte als contactes de l’entorn del president català a l’exili, Carles Puigdemont, amb Rússia, Rufián ha criticat amb duresa les maniobres: “Són senyorets que passejaven per Europa amb la gent equivocada perquè així durant una estona es creien James Bond“. El portaveu d’ERC a Madrid ha assegurat que aquestes converses “no representen” l’independentisme i ha afirmat que és una “frivolitat terrible” per “fer-se una ‘selfie’ en segons quins despatxos”.

Rufián va criticar fa unes setmanes la presència de Jordi Pujol en un acte organitzat pel Govern a la UB. “Està més a prop de Luis Bárcenas que de segons qui”, va dir llavors amb el seu estil habitual. “No estic d’acord amb blanquejar la corrupció”, va afegir el diputat, molt crític amb la presència i intervencions de Pujol. “No suma absolutament res, i fomentem i participem d’un blanqueig que no ens convé”.