Gabriel Rufián porta la tensió amb JxCat al límit

Les declaracions d’aquest dimarts del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, sobre les suposades relacions del president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu entorn amb el règim de Vladímir Putin, han provocat un terrabastall i se sumen a una llarga llista de polèmiques que el republicà ha mantingut els darrers anys amb el partit del president a l’exili. Els de JxCat entenen, però, que el fet que Rufián aquesta vegada doni crèdit al que consideren fake news contra l’independentisme és trepitjar “una línia vermella”. La polèmica portarà cua perquè els junters volen que Carles Puigdemont, Josep Alay i Gonzalo Boye compareguin al Parlament per esvair dubtes sobre aquesta qüestió. JxCat també repta Rufián a donar explicacions a la cambra catalana i demana a ERC una rectificació i que desautoritzi el seu portaveu al Congrés. De moment ERC evita censurar Rufián, però en relació al fons de la qüestió els republicans s’han desvinculat de règims com el rus.

Les polèmiques al voltant de JxCat o l’espai postconvergent, com Rufián s’ha referit habitualment a l’actual soci de Govern per remarcar el seu lligam amb la Convergència de Jordi Pujol, han estat una constant en les intervencions públiques del portaveu republicà al Congrés. Entre les més cèlebres, i probablement de les que s’ha considerat més ofensiva, hi ha la famosa piulada el 27 d’octubre del 2017 sobre les “155 monedes de plata”, fent un joc de paraules amb les 30 monedes de plata per les quals Judes va vendre Jesús de Natzaret. Aquesta piulada es va interpretar com una crítica a Carles Puigdemont, una acusació de trair l’independentisme per la suspensió de la DUI mentre el govern espanyol tirava endavant els tràmits per aplicar l’article 155 de la Constitució.

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 26, 2017

Crítiques ideològiques

Les següents polèmiques han estat més suaus, sense arribar a fer vessar cap got ni arribar al nivell d’haver de demanar desautoritzacions i rectificacions, com en canvi sí que passa amb l’actual crisi generada aquest dimarts. JxCat creu que en aquest cas s’ha traspassat una frontera infranquejable i que Rufián ha acabat traspassant els límits de les crítiques acceptables dins dels marges de partits que tenen diferències ideològiques. Precisament, per aquesta línia han caminat polèmiques més recents de Rufián amb el partit de Puigdemont.

El novembre del 2020, el portaveu republicà al Congrés encenia la polèmica amb una piulada en què identificava els socis de Govern d’ERC com “els actors del règim del 78 a Catalunya. Els mateixos però amb una altra bandera”. Rufián es referia a la campanya per a les eleccions de 14-F i augurava que seria “la més bruta de la història”.

Todo el mundo sabe cuales fueron los actores del Régimen del 78 en Catalunya. Los mismos pero con otra bandera.



La mala noticia es que la campaña del 14F será la campaña más sucia de la historia. Ganar a sus herederos no saldrá gratis.



La buena, es que ya sabemos cómo hacerlo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 17, 2020

Abans d’arribar a un acord de Govern després del 14-F, el diputat republicà al Congrés havia aixecat malestar entre les files de JxCat en assegurar que representa “l’independentisme de dretes”.

Al cap d’una setmana, però, i després que s’assolís l’acord per tornar a governar plegats la Generalitat, el polític republicà va fer de marxa enrere suavitzant les declaracions i puntualitzant que en realitat JxCat “no és tant de dretes” i que “tant de bo aquí al Congrés hi hagués una dreta d’aquest tipus”. Així emmarcava aleshores el partit de Puigdemont en un espai “liberal, de centre dreta i conservador”. Aquelles declaracions les feia també en un moment en què JxCat i ERC intentaven organitzar-se amb diferents “espais de coordinació” per evitar que les picabaralles entre partits desestabilitzessin el Govern, com s’havia temut en la legislatura anterior. De fet, abans de la pandèmia de la Covid-19 el president Quim Torra havia anunciat que les relacions amb ERC eren insostenibles i que donava per trencada la legislatura.

Uns mesos abans d’aquesta polèmica, Rufián n’havia protagonitzat una altra, en aquella ocasió a través de Twitter, acusant JxCat de ser els servidors del PSC pel seu acord a la Diputació de Barcelona després de les eleccions municipals i quan els dos partits independentistes es recriminaven l’un a l’altre les aliances amb els “partits del 155”.

El problema no es solo darle la presidencia de la 3ª institución del país al PSC para evitar que la tenga ERC, el problema es si también lo harán con la 1ª.



Cuando el amo te invita a dar una vuelta en coche o es para que te sientes al lado o es para que se lo limpies.



Ya basta. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 6, 2019

La paciència de JxCat arriba al límit

Les declaracions al Congrés dels Diputats d’aquest dimarts superen en tensió les polèmiques que Rufián ha pogut protagonitzar fins ara amb JxCat i tornen a posar sobre la taula fins a quin punt aquestes turbulències poden significar un trencament de la coalició. En la seva compareixença davant dels mitjans per valorar les declaracions de Rufián, el president de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha suggerit que aquesta declaració formaria part d’una estratègia, —”cortina de fum”, ha dit—, d’ERC per tapar mediàticament la manifestació de docents en el marc de la vaga contra Educació, conselleria en mans del republicà Josep Lluís González Cambray. “Les cortines de fum no són la millor manera de governar republicanament el país“, ha advertit Batet.

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet / EP

ERC de moment només ha reaccionat amb unes declaracions de la diputada Meritxell Serret en un acte sobre residus, on s’ha evitat cap crítica a Rufián, però s’ha reiterat l’aposta del partit per aconseguir aliances per la independència en el marc d’actors plenament democràtics i dins del context de les “democràcies occidentals, prioritàriament la UE”. La polèmica russa de Rufián xoca també amb l’estratègia del Departament d’Acció Exterior, en mans de JxCat, que recentment ha denunciat una campanya de desprestigi contra Puigdemont, després que en el marc del Parlament Europeu s’hagi donat suport a la investigació d’aquests suposats vincles.

Puidemont no piula però repiula

Mentrestant, des de Bèlgica, Carles Puigdemont, no havia fet fins aquest dimarts al vespre cap manifestació directa sobre les declaracions de Rufián, però sí que ha repiulat algunes missatges de les xarxes socials sobre la polèmica. Entre aquests, missatges d’un nou compte a Twitter de suport al cap de l’Oficina del president a l’exili, Josep Lluís Alay, “davant l’enèsima ofensiva dels aparells de l’Estat que utilitza tots els recursos al seu abast en contra d’ell”. I també un tuit del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que reprodueix el vídeo de les declaracions de Rufián.

Comencem aquest compte de suport al doctor @josepalay (acadèmic i Cap de l’Oficina del MHP @KRLS) davant l’enèssima ofensiva dels aparells de l’Estat que utilitza tots els recursos al seu abast en contra d’ell. @boye_g @aleixsarri @aleixclario — SuportJosepAlay (@SuportJosepAlay) March 15, 2022

És possible ser més ignorant?. En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l’estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦@gabrielrufian⁩ pic.twitter.com/LfTnQokTDJ — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) March 15, 2022

Puigdemont també s’ha fet ressò d’una piulada de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, criticant les paraules de Rufián sobre els nexes amb el Kremlin. Paluzie considera que el republicà “ja fa massa temps que contribueix al relat criminalitzador de l’independentisme”.