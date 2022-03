Rufián demana disculpes per la “contundència” de les crítiques a Junts

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dimecres disculpes a les persones que s’han pogut sentir ofeses per les seves declaracions sobre els contactes russos del president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu entorn. “Demano disculpes per la contundència”, ha dit en unes declaracions distribuïdes pel servei de premsa d’ERC. Rufián reconeix que les seves paraules “van molestar segons qui” però que la situació ho requereix. “Crec que ens juguem la credibilitat de tot el moviment independentista” i ha defensat que els independentistes han d’alinear-se internacional amb democràcies. “Això ha de quedar clar i de cap manera ens han de vincular amb el Kremlin i menys ara; ahir em vaig expressar amb contundència perquè tothom està veient el que està passant a Ucraïna i demano disculpes, però la nostra relació ha de ser sempre amb democràcies”, ha afegit.

Les declaracions arriben en paral·lel a l’anunci de JxCat de registre d’una petició perquè Rufián comparegui al Parlament de Catalunya per informar sobre “les difamacions que relacionen l’independentisme amb Rússia”. El registre de la petició s’ha fet 24 hores després que JxCat reclamés a ERC una rectificació urgent de les declaracions de Rufián que vinculen el president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu entorn amb personatges russos, alguns suposadament vinculats al Kremlin. JxCat també vol que compareguin al Parlament Puigdemont, el seu col·laborador Josep Lluís Alay, i l’advocat Gonzalo Boye, tots tres esquitxats per les filtracions del cas Volhov, tal i com ja ha publicat El Món.

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha defugit aquest dimecres per la seva banda explicar quines intencions té el partit si ERC no dona resposta a les demandes pel que fa a les declaracions de Rufián. Des de JxCat també s’ha insinuat que les declaracions són una cortina de fum per tapar la vaga de docents, mentre que d’altres acusen el partit de Puigdemont d’aprofitar la polèmica per ocultar la investigació contra Laura Borràs pel cas de l’ILC, que els junters consideren també una acusació falsa.