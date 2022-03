Rovira critica que els vincles amb Rússia fan “mal” a l’independentisme

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha defensat Gabriel Rufián per les polèmiques declaracions que va fer sobre les reunions de l’entorn de Puigdemont amb destacats dirigents russos. “No són un debat estèril”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Rovira ha explicat que qualsevol moviment que permeti establir lligams entre l’independentisme i el Kremlin “fa un mal absolut i mina la reputació” del moviment.

Les declaracions de Rovira arriben l’endemà que l’exdiputat d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, també sortís a defensar Rufián. Malgrat les exigències de Junts, cap dirigent de pes d’ERC ha sortit públicament a censurar les paraules de Rufián i les poques veus de l’entorn dels republicans que s’han pronunciat sobre la polèmica han donat suport a la postura del portaveu del grup republicà a Madrid.

Recuperar la unitat d’acció

Rovira considera que l’independentisme s’ha deixat acomplexar per “temes simbòlics” i ha reconegut que si hi hagués més confiança en les possibilitats reals d’assolir la independència no hi hauria “debats estèrils”. La secretària general d’ERC ha confiat que els partits independentistes seran capaços de recuperar la unitat d’acció. “Unitat idealitzada com a tal no hi ha sigut mai”, ha dit. “Hi ha hagut un objectiu comú a què hi hem arribat després de debatre molt i confio a tornar aquí”.

Rovira, que fa quatre anys que està exiliada a Ginebra, ha afirmat que és un error contraposar presó i exili perquè “són dues cares d’una mateixa moneda”. La dirigent republicana ha explicat quan va decidir marxar a Suïssa. Durant una visita a Oriol Junqueras a la presó, el líder d’ERC li va dir: “Aquí ja hi som els que hi hem de ser i més gent no té sentit”. Quan va tornar a Barcelona, es va reunir amb altres líders independentistes per intentar convèncer-los que marxessin a l’exili.

Respecte a la seva situació processal, Rovira ha explicat que encara està processada per rebel·lió i que “això no canviarà”, per la qual cosa no té previst tornar, ja que si posés els peus en territori espanyol seria detinguda i enviada directament a presó.