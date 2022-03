Junts continua exigint explicacions a Rufián per la crisi dels “senyorets”

La crisi entre JxCat i ERC per la polèmica dels “senyorets”, arran de la suposada vinculació de l’entorn de Carles Puigdemont amb el Kremlin, arrossega cua. Aquest dilluns el portaveu de JxCat, Josep Rius, ha mantingut ferma la petició de compareixença al Parlament per al portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, que la setmana passada va acusar Puigdemont, el seu col·laborador Josep Lluís Alay, i l’advocat Gonzalo Boye de ser “un senyorets” que amb el seus contactes russos “es creien ser, per una estona, James Bond”.

Tot i la polèmica, Rius ha explicat que “l’estat de les relacions amb ERC és bo” en les reunions que es mantenen de forma periòdica per tractar assumptes com aquest. Hi va haver reunions la setmana passada i n’hi haurà també aquesta. Rius ha assegurat que desconeix si Rufián ha parlat directament amb Puigdemont, Alay o Boye per tal de traslladar-los les disculpes personalment. Rufián va demanar disculpes per les formes de la crítica però no pel fons. ERC tampoc va desautoritzar Rufián i va refermar la idea que des de l’independentisme no es podien mantenir contactes amb règims com el de Vladímir Putin.

Rius ha fet referència també a les declaracions que ha fet aquest dilluns Joan Tardà, donant suport a la contundència de Rufián contra Junts. “Ens hauríem de preguntar sobre aquestes declaracions quina voluntat hi ha darrere, si efectivament hi ha una voluntat constructiva o de mirar que es trenqui el Govern per fer un tripartit amb els Comuns i el suport del PSC”. El portaveu de JxCat ha reiterat que al formació espera que Rufián comparegui a donar explicacions, un fet que ERC ja ha dit que no veu necessari que es produeixi. Pel que fa la comissió d’investigació que Cs vol que s’obri al Parlament sobre l’assumpte Rius ha dit: “Cs mai perd ocasió per mirar de sucar pa i dividir i mirar d’erosionar l’independentisme, per nosaltres no és cap sorpresa”.

Informe sobre l’acord de govern

D’altra banda, JxCat ha anunciat que encarregarà un informe per fer avaluació política del pacte de Govern subscrit amb ERC per veure en quin grau s’està complint. Es tracta d’un informe que farà JxCat sobre la feina de totes les conselleries, en un moment en què els junters veuen resultats en algunes de les seves carteres, mentre que veuen les d’ERC punxar. De fet, fan crítiques a la gestió d’Educació i a la d’Igualtat i Feminismes per la crisi dels refugiats ucraïnesos. “Les institucions autonòmiques no s’han de governar per fer autonomisme sinó per avançar cap a l’estat propi, pensem que hi ha d’haver un sentit d’estat que impregni totes les accions de govern i volem veure, departament per departament, el grau de compliment de l’acord”.

Rius també ha comentat la polèmica sobre l’error de l’enquesta del CEO i ha demanat al seu director, Jordi Muñoz, que tingui cura perquè es compromet la imatge de les institucions. Sobre el descens en el suport a la independència, Rius ha dit que demostra que l’estratègia que es desvia de la confrontació no funciona. També ha fet crítiques a la taula de diàleg, que ara considera plena de “pols del Sàhara”, davant del gir diplomàtic del govern de Pedro Sánchez. Des de JxCat s’ha denunciat aquesta operació geoestratègica perquè la consideren “un error”. Sobre la taula de diàleg, h dit Rius, ha dit que és una taula “del silenci i silenciadora” perquè serveix a Sánchez per anar per Europa fent veure que ja no hi ha conflicte amb Catalunya.