El director del CEO aclareix que l’error té un origen previ a la seva arribada

El director de Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Jordi Muñoz, ha assegurat aquest dissabte, en resposta a preguntes d’EL MÓN, que l’error en la darrera enquesta del centre, que un cop corregit augmenta el percentatge de partidaris a la independència i en redueix els contraris, té el seu origen abans que ell arribés a la direcció de l’organisme: “Es tracta d’un error originat abans de la meva arribada al CEO”, ha aclarit. Muñoz, politòleg, va ser nomenat director el passat 19 d’octubre. En un comunicat, publicat divendres al vespre, el CEO admetia que l’enquesta contenia un “error” que afectava “el càlcul i aplicació de la variable de ponderació”. Amb la rectificació, el percentatge dels no independentistes baixa fins al 52,3% i el dels independentistes puja fins a un 40,8%. La diferència, doncs, es redueix de 14,5 punts a 11,5.

Muñoz ha explicat a EL MÓN aquest dissabte que l’error en concret es trobava en el disseny de les quotes de la mostra: “Les quotes de la mostra estan dissenyades per incloure tota la població resident a Catalunya, independentment de la seva nacionalitat. Això sempre s’ha fet així a l’òmnibus”. En l’enquesta que ha resultat errònia, però, “en el moment del treball de camp —ha afegit el director del CEO— es va excloure els que no tenen nacionalitat espanyola”. Segons ha afegit, “es van excloure per un error en els protocols de camp”, és a dir, en les instruccions que es donen als entrevistadors que van per les cases fent les enquestes, “no per cap motiu substantiu”.

En conseqüència, “el 17% de nascuts a fora de l’Estat que hi ha a l’enquesta segons la quota corresponen només a persones nacionalitzades espanyoles”. El problema, apunta Muñoz, “és que és un grup (nascuts fora de l’estat amb nacionalitat) que en la població representa aproximadament un 7%, no un 17%”. Muñoz assegura que “aquesta contradicció entre el disseny de les quotes i l’administració del qüestionari és l’error que s’ha corregit revisant els coeficients de ponderació de l’enquesta”.

El director del CEO sosté que aquest error detectat ara “afecta només a aquesta enquesta”. En la nota de rectificació el centre ha demanat disculpes per l’error. Aquest dissabte, Muñoz ha reconegut responsabilitat parcial en l’error: “Aquesta enquesta quan jo arribo ja està en fase de treball de camp, amb aquest problema de disseny. Per part meva, el problema és no detectar-ho fins a la publicació”.

Crítiques de Laura Borràs

L’error ha generat múltiples crítiques a través de les xarxes socials. Algunes d’aquestes crítiques han arribat de l’àmbit polític. Una de les primeres veus a criticar l’error ha estat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha assegurat, arran de l’error mostral de l’enquesta del CEO, que els “errors polítics comesos de part posen en perill una base global que no ha crescut per art de màgia però que poden ser demolidors per al conjunt de l’independentisme”.