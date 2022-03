El CEO rectifica: Un 40,8% dels catalans vol la independència

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ha rectificat els resultats de l’enquesta òmnibus presentada el passat dijous, que contenia un “error” que afectava “el càlcul i aplicació de la variable de ponderació”. Així doncs, amb la rectificació que han publicat aquest divendres, els percentatges dels no independentistes baixarien fins el 52,3% i els dels independentistes pujarien fins a un 40,8%. La diferència, doncs, es redueix de 14,5 punts a 11,5.

Les xifres que va publicar el CEO van causar bastanta polèmica i afirmaven que el 53,3% dels catalans no volen que Catalunya sigui independent i el 38,8% sí. Entre d’altres preguntes, aquesta va ser la que més problemes va causar al centre, que ara demana disculpes per les males gestions. En una nota difosa a través del seu web, el CEO ha demanat disculpes per aquest error i ha anunciat que ha posat en marxa una “revisió a fons” dels seus processos interns, per “millorar” la qualitat de les enquestes i “evitar que es tornin a repetir errors com aquest”.

Pel que fa a altres percentatges exposats, també varien els tant per cent de la modificació de l’inici del curs escolar. Si el dijous es deia que el 45,2% dels catalans està d’acord amb l’avançament i el 36,5% en contra, un cop modificats els percentatges són del 45,4 i del 35,8% respectivament.

Una altra de les variacion té a veure amb la utilització de les autopistes després de l’alliberament dels peatges. Aquesta també ha tingut lleugers canvis, ja que l’enquesta afirmava que el 75,5% dels catalans no utilitzen més aquestes infraestructures, ara el percentatge puja fins al 76,3%. El percentatge dels que creuen que no s’ha d’ampliar l’aeroport del Prat és ara del 49,4% (ahir era del 48,8%) i el dels que creuen que sí baixa al 29,5″% (pel 30,8% d’ahir).