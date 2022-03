El 38,8% dels catalans vol la independència de Catalunya, segons el CEO

El 38,8% dels catalans volen que Catalunya esdevingui un estat independent mentre que el 53,3% ho rebutja, segons els resultats d’una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, publicada aquest dijous. Aquesta dada suposa un descens respecte l’any anterior, en què el suport a la independència estava aleshores en un 449%. L’enquesta Òmnibus 2021 s’ha fet amb una mostra de 1.200 persones a partir de 18 anys i residents a Catalunya presencialment entre el 17 de novembre i el 17 de desembre.

D’acord amb els resultats, el 78% del nascuts a d’altres comunitats autònomes no volen que Catalunya s’independitzi, en canvi el 26% els nascuts a la UE i la resta del món sí que volen que Catalunya sigui un Estat independent. El 70% dels qui viuen en municipis de menys de 2.000 habitants volen també la independència, una opció que també defensa el 53% dels qui viuen en municipis de fins a 10.000 habitants. La negativa a la independència de Catalunya es manifesta més en poblacions més grans. El 69% dels qui viuen en municipis d’entre 150.000 i 1.000.000 d’habitants no volen que Catalunya sigui independent, segons l’enquesta de CEO.

ERC, el partit independentista amb menys independentistes

Pel que fa al suport a la independència entre els voltants dels partits independentistes, l’enquesta revela que el 82% dels qui van votar a ERC, el 86% dels qui van votar la CUP i el 93% dels qui van votar a JxCat volen que Catalunya esdevingui un Estat independent. D’altra banda, el 91% dels votants del PP, el 92% dels que van votar Cs i el 83% que ho van fer pel PSC s’oposen a la independència.

L’enquesta també recull l’opinió dels catalans sobre el dret a decidir i de fer-ho en un referèndum. Els resultats indiquen que el 83% dels nascuts a Catalunya així ho creuen, mentre que el 38% dels nascuts a altres comunitats autònomes no hi estan d’acord. En canvi, segons el municipi de residència, el 90% dels qui viuen en poblacions de menys de 2.000 habitants estan a favor el dret a decidir, com també hi estan d’acord el 80% dels qui tenen estudis universitaris. L’oposició al dret a decidir i el referèndum es troba en el 60% dels qui van votar al PP, el 50% dels qui van votar a C’s i el 71% dels qui van votar a VOX.



