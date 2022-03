L’ANC, a punt per l’assemblea que validarà l’aposta per un nou embat

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que presideix Elisenda Paluzie, donarà aquest dijous el tret de sortida a la X Assemblea General Ordinària (AGO) que haurà de servir perquè els socis de l’entitat validin el full de ruta d’aquest any, una aposta per preparar-se per un nou embat, segons ha informat l’organització aquest dimecres a través d’un comunicat. A banda del full de ruta, es votaran l’informe, econòmic, de gestió, del pressupost de l’entitat i la convocatòries d’eleccions al Secretariat Nacional pel període 2022-2024. Segons fonts de l’entitat consultades per EL MÓN les candidatures per al secretariat no es coneixeran fins al maig.

El full de ruta que s’ha d’aprovar, tenint en compte el context actual, insta el moviment independentista a preparar-se pel nou embat, identifica les passes que cal seguir i les fites marcades per l’organització a partir dels fonts d’acció del moviment popular de base, institucional i exterior per aconseguir l’objectiu fundacional de l’ANC, que és la independència de Catalunya. Segons l’entitat, que manté un seguiment dels passos que el Govern fa per assolir la independència, aquest any no s’ha presentat cap esmena a la totalitat al full de ruta que ha proposat el Secretariat Nacional.

La votació serà telemàtica, del 17 al 23 de març: votació de la Mesa i dels interventors (17 març), votació de les esmenes vives al Full de ruta (18 al 21 de març), votació del document final del Full de ruta, de l’informe de gestió, de l’informe econòmic, del pressupost 2022 i de la proposta de convocatòria de les eleccions al Secretariat Nacional (22 al 23 de març) i publicació dels resultats de l’AGO (24 de març).

Procés electoral al Secretariat Nacional

L’AGO també representarà el tret de sortida al procés electoral al Secretariat Nacional de l’entitat. Els socis hauran d’aprovar la convocatòria electoral que fixa les eleccions del 10 al 14 de maig. Les votacions es realitzaran majoritàriament de forma telemàtica, però també es podrà votar presencialment en les seus habilitades, el dissabte 14 de maig de les 10 h a les 14 h, quan finalitzarà el període de votació. Els resultats provisionals seran publicats el mateix dissabte, 14 de maig, i els definitius el dia 19, un cop s’hagin resolt les possibles reclamacions.

Enguany, l’Assemblea General té lloc en el marc del desè aniversari de l’entitat. D’aquesta manera, el diumenge 3 d’abril se celebrarà unacte polític a Sant Cugat del Vallès on es farà el balanç d’aquest any, s’explicarà el full de ruta, actuarà la Companyia Elèctrica Dharma i es presentarà la campanya del 10è aniversari de l’Assemblea. Els diferents actes i accions de commemoració d’aquesta fita s’allargaran fins a l’1 d’octubre, ha informat l’entitat.