Cs proposa fer un ‘cop’ a la presidència del Parlament i liquidar Borràs

El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, ha instat ERC i el PSC a “forçar” una nova presidència del Parlament per substituir a Laura Borràs. En una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies, Martín Blanco ha argumentat que caldria escollir un nou president o presidenta “en ares de l’estabilitat institucional” i de la “seguretat jurídica”. Per al diputat caldria que els partits amb presència a la Mesa, especialment republicans i socialistes, “precipitessin” la convocatòria d’un ple per escollir un nou president o presidenta.

Ciutadans exigeix acatar el Constitucional pel cas Lluís Puig

El portaveu del grup taronja al Parlament també s’ha referit a la polèmica pel vot delegat del diputat de Junts Lluís Puig. Després que el Constitucional el tombés, Laura Borràs va garantir que li comptabilitzaria igual, tot i que encara no s’ha signat cap de les actes que l’han de recollir. Ara, amb la vicepresidenta primera, Alba Vergés, fent funcions de presidenta, Ciutadans ja avisa que si les actes inclouen el vot de Puig la portaran als tribunals.

Sobre el cas de Puig, Martín Blanco destaca que no pot tenir el vot delegat perquè és “un fugat de la justícia” i no incorre en els supòsits que sí que permeten la delegació, com és una malaltia. També s’ha referit a les reunions de comissions al Parlament, que la Mesa va decidir al juliol que poguessin ser híbrides –telemàtiques i presencials- perquè Puig pogués participar-hi. “Si vol participar de les decisions al Parlament o fer ús dels seus drets com a diputat s’ha de presentar a Espanya i assumir responsabilitats a la justícia”, ha carregat. A més, ha lamentat que la possibilitat de fer reunions híbrides sigui una decisió “ad hoc” per “afavorir” a Puig i ho veu “inacceptable”.

Veu improbable que l’executiu se separi

Tant el cas de Puig com el de Borràs han provocat un xoc entre els dos partits que conformen el Govern, ERC i Junts. Tot i això, Martín Blanco veu “improbable” que l’executiu s’acabi trencant abans que acabi la legislatura. “Si una cosa s’ha demostrat és la gran voluntat de poder, que els farà mantenir-se al poder costi el que costi”, valora, i argumenta que trencar l’acord de govern que tenen tots dos partits “pot tenir conseqüències des del punt de vista de la continuïtat política i l’hegemonia”.

D’altra banda, el portaveu parlamentari del grup taronja manté que el castellà ha de ser vehicular a l’escola i que com a mínim el 25% de les classes han de ser en aquesta llengua. Tot i la polèmica per la sentència que obligava a impartir el 25% de castellà, un cop aprovada la llei i el decret que defensen el català a l’escola el TSJC va constatar que ja no podia aplicar-la, i va decidir portar les dues normes al TC perquè dictamini si són inconstitucionals. Davant aquesta situació Martín Blanco no vol avançar escenaris però sí que confia que el TC acabi tombant les normes.

“És absolutament impensable que el TC admeti que el castellà no sigui vehicular a les escoles”, ha assegurat el diputat, que ha afegit que en diverses ocasions el tribunal ha defensat la vehicularitat del castellà. Per això, segons argumenta, és “molt improbable” que s’acabi “desdient” de la seva jurisprudència.