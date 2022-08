WhatsApp porta novetats molt especials en la seva nova versió

WhatsApp portarà novetats molt especials en la seva nova versió. El líder sense cap mena de dubte de missatgeria digital està plantejant dur a terme tot un plegat d’actualitzacions amb l’objectiu de seguir al capdavant els seus competidors com són Telegram, Viber, Snapchat, Messenger o Line.

I és que l’aplicació del grup liderat per Marck Zuckerberg, Meta, porta actualitzant i millorant l’aplicació des del gener del 2009, convertint-la en una referència de la comunicació. De fet, WhatsApp compta amb és de 2.000 milions d’usuaris en tot el món. Una xifra que la fa susceptible de ciberatacs i hackejos. Per això, l’objectiu de l’aplicació es millorar la privacitat i la seguretat en cada nova versió, per tal d’evitar robatoris d’informacions o caigudes massives de l’aplicació.

Imatge d’arxiu de l’aplicació de WhatsApp en un | Europa Press

Amb la fi de millorar l’experiència de tots els usuaris de l’aplicació, WhatsApp ha anunciat fins a quatre novetats, que ajudarà els seus usuaris a incrementar la seva privacitat mentre utilitzen i consulten l’aplicació. El propietari de Facebook, Instagram i WhatsApp, Mark Zuckerberg, va dir: “Seguirien creant noves formes de protegir els teus missatges i mantenir-los tan privats i segurs com les conversacions cara a cara”. Per això, ha programat aquestes quatre funcions:

Oculta estar en línia, o no

Fins ara l’aplicació líder en missatgeria no permetia ocultar a l’altre usuari quan estava en línia. És a dir, tots els usuaris podien veure si algú estava en línia, o no. Doncs bé, amb la nova actualització això canviarà, i és que ara es podrà escollir qui pot veure aquest element tant característic, que molts cops els usuaris utilitzen per saber si està disponible, conèixer si no vol parlar amb l’usuari etc. WhatsApp ha posat fins a dues opcions per escollir:

Tots : Tots els usuaris podran veure si s’està connectat, o no. Sense cap mena d’excepcions ni detalls.

: Tots els usuaris podran veure si s’està connectat, o no. Sense cap mena d’excepcions ni detalls. Igual que l’hora de l’últim cop : Podran veure si l’usuari està en línia aquells que l’usuari hagi determinat a l’hora d’escollir qui pot veure l’hora de la seva última connexió a WhatsApp. Cal recordar que, quan es va l’actualització que permetia escollir a l’usuari qui podia veure l’última hora de la seva connexió, va posar fins a quatre opcions: T ots : Tots els usuaris podran veure l’última hora de connexió de l’usuari o si està en línia. Sense excepcions ni matisos. Els meus contactes : Només podran veure l’última hora de connexió de l’usuari o si està en línia aquells que l’usuari té registrat a l’agenda de contactes del telèfon mòbil. Si a dalt de tot del xat només surt el número de telèfon, vol dir que no està agregat a l’agenda de contactes i, per tant, no podrà veure la última hora de connexió ni si l’usuari està en línia. Els meus contactes, excepte : Es tracta de la mateixa opció que l’anterior, però dins dels contactes l’usuari podrà posar excepcions. És a dir, podran veure l’última hora de connexió de l’usuari i si està en línia aquells que estiguin agregats a l’agenda, exceptuant els usuari que la persona implicada no vulgui. Ningú : No ho podrà veure absolutament ningú.

: Podran veure si l’usuari està en línia aquells que l’usuari hagi determinat a l’hora d’escollir qui pot veure l’hora de la seva última connexió a WhatsApp. Cal recordar que, quan es va l’actualització que permetia escollir a l’usuari qui podia veure l’última hora de la seva connexió, va posar fins a quatre opcions:

Per tant, en cas que l’usuari seleccioni la possibilitat de “igual que l’hora de l’últim cop”, sempre anirà vinculat a aquesta opcionalitat i no es porà seleccionar per separat.

Bloqueig de captures en un tipus de missatge

Una de les últimes actualitzacions de WhatsApp va ser copiar la modalitat d’Instagram d’enviar una fotografia perquè l’usuari només la pugui mirar un cop. D’aquesta forma, no es queda guardada al mòbil i ocupa menys espai. Tanmateix, fins ara qualsevol persona a qui l’usuari enviava la foto podia fer captura de pantalla i quedar-se-la enregistrada al mòbil. Ara, amb la nova actualització, WhatsApp bloquejarà la fotografia per aquells missatges que només es puguin veure un únic cop. Per tant, l’usuari receptor no es podrà guardar el missatge, tal com es podia fer fins ara.

Abandona un grup sense que ningú ho sàpiga

WhatsApp també ha instaurat que un usuari se’n vagi d’un grup i que ho sàpiga només l’administrador. Només se n’assabentarien si tots fossin administradors, amb el pas del temps o si l’administrador els ho comunica.

Esborrar missatges més antics

Una de les últimes actualitzacions de l’aplicació de missatgera va ser la possibilitat d’esborrar missatges. Si ara només hi havia la possibilitat d’esborrar el missatge durant un parell d’hores, ara es podrà fer en més de 2 dies.

Segons WhatsApp, aquestes noves mesures tenen el suport d’un 72% de les persones enquestades per un estudi de privacitat. I és que aquest 72% de persones valoren poder parlar d’una forma honesta i sense filtres, però més del 47% se senten cómodes fent-ho de forma privada. De fet, el 51% prefereix mantenir-se ocult en línia, mentre que el 91% de les persones consideren important les funcions de bloqueig.