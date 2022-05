Arriba una novetat molt esperada als grups de Whatsapp

Whatsapp prepara una actualització que posarà fi a un dels grans problemes dels grups de la coneguda aplicació de missatgeria. Molta gent no marxa dels grups creats per amics, familiars o pares de l’escola per la gran incomoditat que suposa que tothom vegi que l’ha abandonat. “X ha deixat el grup” és un missatge que ningú vol que aparegui en aquell grup que no li aporta res i que només omple de notificacions el seu Whatsapp (si és que no el té silenciat de manera permanent).

Segons informa la web especialitzada WABetaInfo, Whatsapp treballa en una nova funcionalitat que permetrà sortir d’un grup de manera discreta. Quan una persona marxi d’un grup, només l’administrador o administradors rebran una notificació i deixarà d’aparèixer el missatge que avisa tots els membres. La pròxima versió beta de l’aplicació inclourà el canvi, que serà efectiu tant en la versió mòbil per Android i iOS com en la versió web. L’actualització inclourà una doble opció quan algú vulgui abandonar un grup: podrà cancel·lar l’acció si és un error o si té dubtes o confirmar la sortida. Si confirma, rebrà un avís informant que els administradors del grup rebran la notificació avisant de la seva sortida.

Whatsapp es guarda un as a la màniga

Segons WABetaInfo, la sortida d’un grup no serà del tot clandestina. A més del missatge als administradors, la companyia preveu incloure una segona funcionalitat que permetrà a tots els usuaris dels grups saber qui n’ha format part. D’aquesta manera, això permetria tenir una llista de totes les persones que en algun moment han estat al grup, però no serà possible saber quan se n’ha sortit. En aquest cas, aquesta funcionalitat només estarà disponible a Android.

Com sempre, totes les filtracions relatives a les noves actualitzacions de Whatsapp poden canviar a última hora si la companyia considera que no respon a les demandes dels usuaris. Tampoc es descarta que les noves funcionalitats s’apliquin de manera més progressiva. Aquesta setmana Whatsapp ha introduït la possibilitat de respondre missatges a través d’una emoticona i poc abans havia ampliat el nombre de persones que poden formar part d’un grup, que augmenta a 512.