Cospedal es va implicar davant la fiscalia en defensa dels negocis de Villarejo

“La fiscalia t’ho afina”. Una frase emblemàtica de l’Operació Catalunya que va comprometre el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz quan conspirava contra el Procés amb el magistrat Daniel de Alfonso quan era director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Una frase que també utilitzaria, amb un format més moderat però amb el mateix fons, Dolores de Cospedal. En aquest cas, prometent a un dels coordinadors de la policia patriòtica, el que va ser comissari d’intel·ligència José Manuel Villarejo, “parlar amb fiscalia” per tal que no li busquessin les pessigolles sobre les maniobres per finançar l’operació contra el Procés, ja que estaven començant a perjudicar-lo en els seus negocis privats.

De fet, Villarejo advertia la ministra que parlaria de les feines que havia dut a terme per ordre del PP si no li solucionaven la situació, ja que l’entorn del PSOE l’hi demanava i li feia saber que la fiscalia no deixaria de perseguir-lo fins que no col·laborés. Durant la conversa, en què Vilarejo va apujant el to de l’amenaça implícita, Cospedal promet reiteradament al comissari que parlarà amb la fiscalia i amb l’aleshores ministre d’Economia, Luis de Guindos –amb comandament sobre el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, Sepblac–, per saber què està passant i posar-hi solució.

Tot es troba en una part de la conversa que l’aleshores ministra de Defensa va mantenir al seu despatx amb Villarejo el 12 de setembre del 2017. Una trobada on el comissari li va demanar ajuda per tal de treure’s de sobre la investigació del Sepblac sobre les seves activitats. Una perquisició que, segons el comissari, la dirigiria el fiscal anticorrupció declarat adversari seu José Grinda. Cospedal es va comprometre a enraonar no només amb la fiscalia sinó també amb De Guindos pel seu ascendent polític sobre el Sepblac. La investigació que preocupava Villarejo s’havia iniciat per una societat creada a Panamà que va servir per pagar Javier de la Rosa a canvi d’informació contra els Pujol Ferrusola.

“Me n’assabentaré i en parlaré”

La conversa s’inicia sobre la situació de Catalunya, però és només el rebedor. Villarejo detalla a Cospedal que l’objectiu de la reunió és aturar una investigació que suposadament ha iniciat la fiscalia anticorrupció. Tot en relació a un comissari de policia, d’informació, del qual no diu el nom però afirma que “és molt d’esquerres, molt del PSOE línia dura, la de Pedro Sánchez” d’aquella època. Villarejo assegura que li ha pregat que li expliqui a Sánchez “el tema de Catalunya”.

Una petició que Villarejo diu a Cospedal que ha rebutjat al·legant que “no té res a veure amb aquesta història” perquè “només va fer la feina amb els Pujol”. Una explicació que serveix per deixar a clar a Cospedal indirectament que pot explicar als socialistes totes les operacions encobertes o il·legals que ha dut a terme per al PP, ja que l’entorn del PSOE intenta fer-lo parlar, tot i que ell fa veure que no hi té cap interès. En aquella època, a l’ambient es respirava una possible moció de censura del PSOE contra el govern de Mariano Rajoy, que de fet finalment va arribar l’estiu següent, el junt del 2018. Segons narra Villarejo a Cospedal, el seu amic Balta, alies de Baltasar Garzón, li ha demanat també que parli amb “Pablo”, en referència a Pablo Iglesias, que suposadament “vol conèixer” el comissari, i que pacti amb la fiscalia anticorrupció. Una situació que estranya i ofèn Villarejo.

Part de la conversa entre Dolores de Cospedal i Villarejo sobre la investigació del SEPLAC/QS

La societat offshore per pagar a Javier de la Rosa

És en aquest punt de la conversa que Villarejo resumeix el motiu de la persecució per part de la fiscalia amb una investigació del SEPLAC. Es tracta també d’una maniobra més de l’Operació Catalunya. En concret és sobre una societat offshore al Panamà que l’any 2012 va servir per pagar la denúncia de Javier de la Rosa contra els Pujol Ferrusola o Xavier Trias, així com la resta d’empresaris o personatges que l’exfinancer va afegir a la seva llista negra. Una societat que Cospedal recorda perfectament.

Villarejo està preocupat tant perquè “Balta” i el comissari amic dels socialistes coneixen aquesta investigació. També recorda que el mes de juliol ja havia parlat amb Cospedal de l’afer i tenia la sensació que no s’havia fet res. De fet, es queixa que no pot cobrar i que paralitzen transferències que ell hauria de rebre de clients en la seva activitat privada. El comissari deixa entreveure que “arribat el cas té una explicació raonable” d’aquesta societat. De tota manera, respon a preguntes de Cospedal que Luis de Guindos hi està darrera, perquè mana sobre el Sepblac, que és qui fa l’informe per a la fiscalia anticorrupció, i l’exsecretària general del PP l’asserena i li diu que enraonarà amb ell. Villarejo apunta que li han ofert un pacte si explica “coses”.

Part de la conversa entre Cospedal i Villarejo on expliquen la societat panamenya amb què pagaven les denúncies de Javier de la Rosa contra els Pujol/QS

“El mateix govern del PP permet que em forcin perquè els doni pel cul”

El comissari insisteix a focalitzar el cas en De Guindos, membre del govern de Mariano Rajoy, i Cospedal l’interromp i li assegura que pot enraonar amb ell. Villarejo recorda que va denunciar el SEPLAC el 2015 i d’aquí augmenta més la “tensió” amb l’organisme. El comissari també afegeix que li tanquen els comptes i que tota la investigació contra ell es fa de manera verbal, i que, de moment, que no hi ha res per escrit. Villarejo demana saber si hi ha algun document de la fiscalia que ordeni investigar-lo per part del Sepblac i es pregunta per què el govern del PP ho permet, quan saben que els pot “donar pel cul”. “Me n’assabentaré i en parlaré”, respon repetidament Cospedal davant l’amenaça que Villarejo parli.

Part de la conversa entre Cospedal i Villarejo on l’exministre de Defensa es compromet a enraonar amb de Guindos i Fiscalia/QS

“Ja parlaré amb Guindos i Fiscalia”

Villarejo continua els retrets i amb les advertències soterrades que pot explicar-ho tot a la fiscalia perquè deixin de perseguir-lo. Cospedal atura la conversa i li comunica que “parlarà amb de Guindos i amb fiscalia”. És en aquest punt que apareix un altre amic del comissari, l’exfiscal general de l’Estat, José Manuel Maza. Villarejo es vanta de la seva relació i de l’amistat que hi té el comissari José Luis Olivera, director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), de màxima confiança de Villarejo. El qualifica “tocayo” i recorda la crisi oberta pel cas d’Scola Iuris –un afer de sobre una suposada relació comercial entre Maza i Villarejo–, en què burxava l’excap del Centre Nacional d’Intel·ligència Fèlix Sanz Roldán. De fet, la bona relació entre Maza i Villarejo va quedar palesa en una gravació difosa fa uns dies per El Món. Cospedal queda que enraonarà amb qui hagi d’enraonar. Continuarà.