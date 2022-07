El jutge cita l’Estat com a responsable civil dels delictes de Villarejo

El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, José Manuel García Castellón, ha obert la porta a què l’Estat sigui responsable civil dels actes que va realitzar el comissari José Manuel Villarejo quan prestava servei actiu al Cos Nacional de Policia. Així ho ha decidir en una interlocutòria dictada aquest dijous arran de la petició del cap de seguretat de l’energètica Iberdrola que va reclamar que l’administració es fes càrrec de les indemnitzacions que es puguin derivar dels delictes comesos pel comissari d’intel·ligència.

En la resolució, a la que ha tingut accés El Món, també prorroga sis mesos més la investigació de la peça separada 17 de la macrocausa Tàndem, que investiga els negocis d’Iberdrola amb les empreses del comissari. És a dir, que la instrucció ara s’allargarà com a mínim fins el 29 gener de l’any vinent.

Part de la interlocutòria de García Castellón sobre Villarejo on cita l’Estat com a responsable Civil/QS

Finalitzat el procés, cridar a les parts

L’argument del jutge instructor se sostè gràcies a una sentència del Tribunal Suprem de l’any 2004 que determina que una vegada finalitzat el procés d’instrucció -i s’ha fet tota l’activitat aclaridora necessària- “és procedent cridar els possibles responsables civils subsidiaris, a fi que puguin tenir coneixement dels fets i, eventualment, defensar-se”.



Per això, diu, s’ha d’acceptar la petició feta per Antonio Asenjo, cap de seguretat d’Iberdrola, i citar l’Estat com a responsable civil subsidiari “oferint-li un termini raonable perquè pugui prendre coneixement de les actuacions i eventualment al·legar o defensar-se, amb vista a la seva possible exclusió de tal posició processal”. La raó del jutge, i expressada per Asenjo, és que el comissari Villarejo va fer valer de la seva condició de funcionari de policia per “accedir il·lícitament” a dades reservades de persones sotmeses a la seva investigació. Així García Castellón entèn que és d’aplicació de l’artcile 121 del Codi Penal i, per tant, cal efectuar una crida a l’Estat per tal que hi digui la seva.

A la interlocutòria, el magistrat acorda una altra sèrie de diligències com a declaracions testificals i sol·licita un aclariment a la defensa de Florentino Pérez en relació amb les diligències que havia interessat. En concret que aclareixi la vinculació d’uns informes d’entrevistes a treballadors de la seva empresa en relació als projectes Gipsy i Rosy del comissari Villarejo instruïts en la peça 17 de la Tàndem.