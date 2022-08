Jornada tràgica a les platges catalanes

Un home de 79 anys de nacionalitat espanyola ha mort aquest dimarts a la tarda ofegat a la platja de l’Arenal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut poc abans de les set de la tarda. Abans, però, el socorrista de la platja, avisat per un banyista, hauria tret l’home de l’aigua cap a la sorra i hauria iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Setzena víctima a les platges catalanes aquest estiu

El cos hi ha desplaçat dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat, que han continuat amb les maniobres de reanimació cardiopulmonar a l’home, sense èxit. És la segona persona que mor ofegada aquest dimarts i és la setzena víctima a les platges catalanes aquest estiu. Entre els motius de les morts a la costa d’enguany, s’hi poden trobar l’ofegament, els cops de calor o atacs de cor.

La de l’Arenal és una platja vigilada i en el moment del succés hi onejava la bandera verda, com a indicació de les bones condicions per al bany. Fins al lloc s’hi ha desplaçat la Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec de les diligències.

Una platja del Vendrell / ACN

Mort d’un home de 70 anys

Precisament ahir, un home de 70 anys, de nacionalitat francesa, va morir en una petita cala a prop de la platja de l’Estany Podrit a l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. L’avís es va rebre cap a les cinc de la tarda, quan un testimoni va informar que havien tret fora de l’aigua un home que estava surant a l’aigua inconscient.

En rebre l’avís, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar fins a dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. Un cop a la platja van intentar reanimar-lo fent fet maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Alhora, un home de 47 anys va morir aquest dimarts ofegat en la piscina d’uns apartaments de Vila-seca (Tarragonès). L’avís va tenir lloc a les 9:17 h i es van desplaçar fins a la piscina comunitària quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder salvar-li la vida.