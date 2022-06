Mor un home de 74 anys ofegat a la platja del Cortal de Sant Pere Pescador

Nova mort per ofegament a les platges catalanes. Aquest dijous un home de nacionalitat alemanya ha mort ofegat a la platja del Cortal de Sant Pere Pescador, a l’Alt Empordà. L’home tenia 74 anys i ha mort ofegat sense que ningú hagi pogut fer res per salvar-li la vida. El socorrista l’ha tret de l’aigua ja inconscient i ha trucat al 112. L’avís s’ha rebut a tres minuts d’un quart de quatre de la tarda. Mentre esperava els serveis d’emergències el socorrista ha intentat reanimar el banyista, però ha estat impossible. S’hi han desplaçat dues dotacions terrestres del sistema d’emergències mèdiques i un helicòpter medicalitzat. Tot i les maniobres de reanimació no han pogut salvar-li la vida. També hi han anat tres dotacions dels Mossos d’Esquadra i diversos efectius de la Guàrdia Civil.

Protecció Civil demana precaució: s’ha de mirar la bandera

En el moment que l’home s’ha ficat a l’aigua hi havia bandera groga, és a dir, quan es recomanava precaució. Protecció Civil insisteix als banyistes que vagin a les platges vigilades i extremin les precaucions abans d’entrar a l’aigua. També insisteixen que cal fixar-se en la bandera que oneja en cada moment i vigilar bé l’onatge.

Mort prematura i tràgica a Olot

Aquest dilluns un nen de només 14 anys també va morir ofegat, aquest cop al riu Fluvià, al barri de Sant Roc d’Olot. Ho va avançat Ràdio Olot i ràpidament va ser confirmat per l’Agència Catalana de Notícies per fonts dels Mossos d’Esquadra, que van apuntar a una mort accidental. Tot va passar a un quart de cinc. De seguida s’hi van desplaçar Mossos, Bombers, Policia Local i el sistema d’emergències mèdiques, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Per tant, únicament van poder certificar la mort del noi un cop van recuperar el cos de l’aigua.