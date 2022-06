Mor ofegat un nen de 14 anys al riu Fluvià

Les aigües del riu Fluvià, a Olot, s’han emportat la vida d’un jove de 14 anys que estava a vora del riu. No se sap molt bé com ha estat la situació ni el que ha passat, però els Mossos d’Esquadra han considerat la mort com un accident, tot i això hi haurà una investigació per confirmar que no hi ha hagut criminalitat. El jove preadolescent s’hauria ofegat a les aigües del fluvià, segons ha confirmat Ràdio Olot. De moment, però, no se saben més detalls sobre aquest accident.

Els fets han passat aquest dilluns a la tarda quan els Mossos d’Esquadra han estat avisats de treure un jove que havia caigut a l’aigua del riu Fluvià a l’alçada del barri de Sant Roc, a la localitat d’Olot. En aquell moment, s’haurien traslladat al tram del riu els serveis d’emergències mèdiques i la mateixa policia. Tot i que el cos ha estat fàcilment recuperable els serveis mèdics no han pogut fer res per la seva vida. Així doncs, la policia ha procedit a certificar la mort del menor i comunicar-ho als familiars.

Les morts per ofegament augmenten

A l’estiu hi ha moltes més morts per ofegaments i per això els Mossos d’Esquadra demanen precaució a l’hora de banyar-se en platges, piscines, o en aquest cas, rius. La prevenció comença en intentar no endinsar-se molt i mantenir-se a prop de la vora del riu. A més, tal com ja ha dit la policia en diverses ocasions, és essencial saber nadar o portar algun dispositiu de flotació en cas contrari. A més a més, la policia també demana als pares que no deixin sols els seus fills a l’aigua i que els mantinguin controlats, ja que quan arribi la calor i obren les piscines hi ha més risc d’una mort accidental per ofegament.