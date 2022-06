Sant Feliu limitarà l’accés a la via ferrada després de la mort d’un turista

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha comunicat que vol restringir l’accés a la via ferrada de la Cala del Molí després que el mes passat un turista es precipités al buit mentre s’estava fent una fotografia. D’aquesta manera, l’alcalde del poble, Carles Motas ha anunciat mesures restrictives no només per evitar accidents sinó per conservat també les instal·lacions i la vegetació. Segons ha explicat, les noves normes faran que només pugui accedir a la via ferrada aquelles persones que estiguin federades o que vagin amb un guia. A part, també s’implementarà un aforament màxim que farà que només es pugui accedir havent fet una reserva amb antel·lació.

Un dels accessos a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols/ ACN

La mort d’un turista el mes passat a la via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols ha aixecat noves sospites sobre la falta de seguretat per a les persones amb poca experiència en el camp. És per aquest motiu que l’ajuntament de la població ha posat en marxa un pla per intentar alliberar la ruta i, a la vegada, fer-la més segura. Per una banda, es “milloraria la seguretat a l’accés” i, per l’altra, “s’evitaria provocar una sobresaturació de l’entorn per la quantitat d’afluència que genera la via”, ha dit Motas.

Els entrellats del pla

L’ajuntament estudia ara implementar un pla d’actuació que ho reguli i que es vol consultar amb la Generalitat abans no entri en vigor. “S’ha de regular per no morir d’èxit”, ha afirmat el batlle. El pla englobaria les dues mesures i asseguraria que s’hi accedís amb la màxima seguretat; només ho podria fer “gent que coneix l’espai -federats o empreses de guies- i que puguin certificar que el material que utilitzen és l’adequat per garantir la seguretat d’aquesta activitat”.

No és la primera vegada que Sant Feliu de Guíxols posa restriccions per culpa de la via ferrada i la seva capacitat de atraure turisme. Aquesta mateixa setmana s’ha restringit l’aparcament a la zona perquè sigui tan sols per a residents. A partir d’ara, els que s’hi desplacin per escalar hauran de deixar el cotxe al port i fer deu minuts de camí de ronda a peu fins a l’inici del recorregut.