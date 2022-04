A la venda l’increïble xalet de Josep Maria Mainat a Sant Feliu de Guíxols

Josep Maria Mainat continua immers en la batalla judicial contra la seva exdona, l’Angela Dobrowolski, a qui acusa d’haver-lo intentat assassinar. L’exitós productor català ha decidit aprofitar aquest impàs per posar a la venda una de les seves millors propietats, la casa de la Costa Brava. Així ho asseguren la revista Semana i Informalia, que es refereixen a la vil·la de 450 metres quadrats distribuïts en dues plantes que té a Punta Brava, una urbanització molt luxosa, a Sant Feliu de Guíxols.

Es troba en un penya-segat, a primera línia de mar i envoltat de vegetació. D’aquesta manera, Mainat podia gaudir de molta intimitat, allunyat dels flaixos i les càmeres dels paparazzi. La planta baixa consta d’un rebedor gran, els dormitoris, un vestidor, un lavabo i una dutxa exterior i gimnàs. A la planta superior es troba la cuina d’estil americà, obert amb el saló menjador. Tot té amb grans finestrals des dels que es pot veure la gran piscina de la casa, pròxima al camí privat que porta a la platja. També compta d’una terrassa de grans dimensions, en les que es poden veure hamaques i taules grans.

Sant Feliu de Guíxols… Impressionant! pic.twitter.com/I0uFWEDB4l — Josep M. Mainat (@MainatJM) September 23, 2018

Pel que fa a la decoració interior, es poden veure els tons marrons del parquet i dels mobles en contrast amb el blanc rústic. La revista assegura que es pot adquirir la propietat per 5 milions d’euros. Aquesta seria la joia de la corona del patrimoni immobiliari del català, que ha aconseguit una autèntica fortuna després de tants anys en el negoci de les productores de televisió. En l’acusació contra l’exdona, de fet, va arribar a deixar caure que ella podria haver intentat matar-lo per heretar la seva herència milionària. De moment la investigació continua oberta i no hi ha res clar, així que caldrà esperar per veure si troben prou proves que demostrin que realment va intentar posar fi a la vida del seu marit.