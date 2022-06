Mor una conductora en un xoc entre dos turismes a Esparraguera

Un accident a Esparraguera ha deixat una morta, després de que el seu cotxe col·lisionés amb un altre turisme. La conductora del turisme ha mort aquest dissabte al matí en un xoc entre dos cotxes a l’A-2 a Esparreguera (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Amb aquesta mort, ja són 77 les víctimes mortals en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Una autopista transitada / ACN

L’avís del sinistre s’ha rebut a les 06.13 hores al quilòmetre 580 de l’A-2, en sentit El Bruc-Lleida. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre dos turismes. Com a conseqüència de l’accident, ha mort la conductora i única ocupant d’un dels vehicles. L’altre conductor ha resultat ferit menys greu i l’han traslladat a l’Hospital de Bellvitge. Davant d’aquesta situació, s’han mobilitzat diferents vehicles policials i alguns serveis d’ambulàncies. Tot i això, la víctima a mort a l’acte, aparentment a causa de la forta col·lisió amb l’altre vehicle.

Carreteres perilloses

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d’excarceració, i tres unitats terrestres i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’A-2 s’ha hagut de tallar unes dues hores a Esparreguera en sentit Lleida, però s’han fet desviaments. Des de les 09.05 hores, hi ha un carril tallat en aquest tram i uns 3 quilòmetres de retenció a la zona. Amb aquesta ja sumen 77 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest 2022. A tot això, també se li afegeix les llargues cues de retencions i les complicades sortides de les ciutats. En aquest sentit, en els últimes mesos les carreteres catalanes són el centre de les iniciatives de canvi o millora de infraestructures, sobretot arran del cessament dels peatges permanents.