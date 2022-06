Mor un paracaigudista de 43 anys a l’aeròdrom d’Empuriabrava

Tràgica mort a l’aeròdrom d’Empuriabrava, a l’Alt Empordà. Un paracaigudista ha mort aquest divendres al migdia després de precipitar-se durant un sal. La principal hipòtesi és que no se li hauria obert el paracaigudes. La víctima és un home de 43 anys i origen francés, segons han confirmat fonts policials a l’Agència Catalana de Notícies.

Els Mossos han rebut l’avís de l’accident poc minuts abans de la una de la tarda, però els fets no han transcendit fins ara. El paracaigudista ha caigut a un camp proper a les instal·lacions de l’aeròdrom d’Empuriabrava. Els Mossos d’Esquadra estan investigant els fets per esbrinar les causes, tot i que les principals hipòtesis són que el primer paracaigudes no s’ha obert i el segon ho ha fet de forma parcial, el que no li ha pogut evitar la caiguda al buit. L’home s’havia tirat sense monitor després d’haver pujat a una avioneta des de l’aeròdrom d’Empuriabrava.

Un altre accident tràgic a Barcelona

Més o menys a la mateixa hora un nen de cinc anys ha resultat ferit greu aquest divendres a la capital de Catalunya després de ser atropellat per una moto. Els fets han succeït a la cruïlla dels carrers Badajoz i Tànger, al districte de Sant Martí de Barcelona, segons han confirmat les fonts municipals.

Els fets han succeït a les tres de la tarda, més o menys a la mateixa hora que la mort, també prematura, del paracaigudista. Fonts municipals han tranquil·litzat dient que no es tem per la vida d’aquest nen de cinc anys ferit greu a Barcelona. Per ara, la víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari de la capital. Per sort, la desgràcia no ha sigut més gran i no ha elevat la xifra de morts a la xarxa viària de Catalunya, que ja ascendeixen a 71.