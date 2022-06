Mor una catalana de 38 anys als Pirineus aragonesos

Una catalana de 38 anys ha mort aquest diumenge en un accident al Parc Natural de Pocets-Maladeta, als Pirineus aragonesos. Segons ha informat la Guàrdia Civil, que ha dut a terme l’operació de rescat, la dona s’ha precipitat per la Cresta de Bardamina, a la localitat de Saünc. Segons han explicat les autoritats policials, la jove hauria caigut. No ha mort a l’acte, però els metges no han pogut fer res per la seva vida a causa de les ferides. Així doncs no ha pogut ser traslladada a l’hospital perquè ha mort mentre li curaven les ferides de la caiguda.

Paisatge de tardor a la comarca del Berguedà (Pirineus de Catalunya). Sebastiaan Bedaux / Agència Catalana de Turisme

El cos policial ha rebut l’alerta a les 12.10 hores i ha mobilitzat personal del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM), un helicòpter i un metge del 061. Tant la víctima com el seu acompanyant, un home de 56 anys que és qui ha alertat els serveis d’emergències, són veïns de la província de Barcelona. La noia hauria caigut i s’hauria fet una ferida incompatible amb la vida, però no ha mort a l’acte sinó que han intentat reanimar-la quan l’han trobat. Tot i això finalment, no han pogut fer res per la seva vida i ha acabat morint.

Precaució als Pirineus aragonesos

No és cap secret que es necessita precaució per fer excursions pel Pirineu i tot i ser excursionistes experimentats de vegades hi ha accidents insalvables. Les autoritats segueixen demanant que les persones vagin amb extrema precaució per tal d’evitar al màxim els accidents. En aquest cas, en localitzar l’accidentada, la Guàrdia Civil ha baixat des de l’helicòpter amb un especialista i un metge mentre un altre especialista evacuava l’home. La dona ha estat evacuada fins a Benasc, on ha acabat morint abans de poder ser traslladada a l’hospital. Mentre l’estava rescatant, el metge li havia estabilitzat inicialment la ferida al lloc de l’accident però finalment no ha resistit.