Mor Jaume Navarro i Torras, un els últims membres de la lleva del biberó

Ha mort el manresà Jaume Navarro i Torras als 102 anys, un dels últims membres vius de la generació heroica de la lleva del biberó. Navarro ha estat membre de l’agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó i el desembre del 2018 va ser homenatjat per l’ajuntament de Manresa, conjuntament amb la resta dels “biberons” bagencs supervivents.

Navarro ha escrit Memorias de mi campaña en la Guerra Civil Española. 27.4-1938 – 23.4.1939, on relata les seves vivències al front que va combatre el franquisme a Catalunya. Allà, hi explica que dels 150 homes de la seva companyia, només en van quedar 35 de vàlids, la resta van ser morts, ferits o donats per desapareguts.

Una dura experiència que va viure de jove

Allà hi conta anècdotes i experiències de la crua realitat de la guerra, les quals va viure al front. “Al anochecer se nos comunicó estar preparados para marchar. Se repartieron tres bombas de mano a cada soldado y aun se ignoraba el modo de usarlas. Se nos llenó a todos la cantimplora de coñac revuelto con pólvora, para tener coraje… “, relata al llibre.

En aquest sentit, l’Associació Memòria i Història de Manresa vol expressar el seu condol a la família i, alhora, agrair públicament a la seva figura la seva plena disposició a col·laborar amb nosaltres sempre que li han demanat.

Deixa una empremta per a la memòria històrica

A www.memoria.cat queda enregistrat el seu testimoniatge, que té un gran interès humà i històric. Es pot veure i escoltar al web específic que se li va dedicar l’any 2014, Records de Jaume Navarro i Torras, on parla dels anys de la República, la Guerra Civil i el franquisme i, molt especialment, de la història dels populars Magatzems Jorba, on va treballar-hi tota la vida. De fet, va facilitar una llista inèdita d’empleats de la Casa Jorba, que ell mateix havia anat confeccionant al llarg dels anys.