Rescaten la memòria dels independentistes que van ajudar la ‘Résistance’

La Fundació Reeixida, dedicada a la divulgació de la cultura catalana i especialment a la memòria històrica, té a punt una campanya de difusió sobre els independentistes que durant la Segona Guerra Mundial van participar amb la resistència francesa ajudant persones que fugien dels nazis i el feixisme. L’entitat ha reagrupat la informació sobre almenys vuit independentistes que van participar en les conegudes cadenes d’evasió que es van organitzar al llarg de la frontera entre l’estat espanyol i francès per evacuar persones que fugien dels nazis.

El president de la Fundació Reeixida, Oriol Falguera, ha explicat a EL MÓN que l’entitat ha estat treballant en aquest projecte des del 2020. La iniciativa va arrencar en el marc dels 80 anys de la creació de l’històric Front Nacional de Catalunya (FNC). Arran d’aquesta efemèride i a partir de la creació d’una comissió dins de l’entitat va sorgir la idea de tirar endavant el projecte sobre les rutes d’evasió organitzades per independentistes. El resultat és l’actual projecte de les Rutes de la Llibertat, que parteix del treball que es va fer ja el 2016 amb les Rutes de la Independència a Barcelona.

Les rutes independentistes, menys conegudes que les de maquis i comunistes

Falguera explica que les rutes d’evasió que passaven per la banda de la Cerdanya, la Garrotxa i l’Empordà estaven organitzades per independentistes, però que són menys conegudes que les de la banda del Pirineu de Lleida i Andorra, a càrrec dels maquis i comunistes. Alguns dels independentistes que van participar amb la resistència francesa eren exiliats que el 1939 van acabar en camps de concentració francesos, però en van escapar per tornar a Catalunya al cap de dos mesos amb la intenció de reestructurar l’independentisme a l’interior del país.

Membres del FNC / Fundació Reeixida

Aviat però, explica, es van afegir a les tasques d’evasió i “comencen a passar jueus per la frontera que escapen dels nazis, també a membres dels governs francès i belga; paracaigudistes, quan els alemanys van començar a bombardejar”. Totes aquestes persones van ser assistides per independentistes per rutes que passaven per la Garrotxa i l’Empordà. “Quan tot era negre el 1939 els independentistes, en lloc de rendir-se van començar a salvar vides, alguns van rebre títols del govern francès i dels EUA”. Alguna d’aquesta documentació ha estat recopilada per la fundació.

Quatre rutes independentistes documentades i amb noms propis

Les rutes documentades porten el nom dels independentistes que les van fer servir en la seva tasca de suport a la Resistència francesa. Ruta 1: Gregori Font Cativiela-Octavi Viladrosa i Josa; Ruta 2: Manuel Valls de Gomis-Jaume Cornudella Olivé – Ruta Jean Olibó; Ruta 3: Joan Sardà Verdier-Jaume Martínez Vendrell, i Ruta 4: Enric Pagès i Montagut – Ruta Manuel Viusà i Camps. Segons explica Falguera, de la Fundació Reeixida, a través d’aquestes rutes els independentistes van salvar milers de vides de persones fugint del nazisme i feixisme.

Un dels independentistes, Manuel Valls de Gomis, és l’únic català reconegut per l’Estat d’Israel com un dels Justos entre les Nacions. Precisament per això l’1 de juny el cònsol israelià participarà en un acte de presentació de les rutes que es farà al Museu d’Història de Catalunya. Abans d’aquest acte, però, aquest dissabte 28 de maig es farà la presentació de les rutes al Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera.

Les rutes han estat traçades, els espais de record definits per tal de reivindicar el seu llegat en el conjunt de la història del país. Les rutes es traçaran geolocalitzant-les a través de GPS i se’n deixarà constància en un mapa-web. També hi ha previst programar sortides amb guies de muntanya per fer les rutes i recrear la sensació de reviure la història.